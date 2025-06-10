Юрсоветник Кнессета: продвижение закона о роспуске Кнессета "погубит" закон о призыве

Юридический советник Кнессета Сагит Афик предупредила депутатов от ультраортодоксальных партий, что утверждение в предварительном чтении законопроекта о роспуске Кнессета, сделает невозможным утверждение закона о призыве.

По словам Сагит Афик, которые цитируют ультраортодоксальные СМИ, после принятия закона о роспуске Кнессета, даже если речь идет о предварительном чтении, юрсоветник правительства объявит, что страна находится в предвыборном периоде, а значит принятие законов, имеющих далекоидущие последствия, недопустимо.

В настоящий момент в Кнессете проходит встреча главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна с представителями ультраортодоксальных партий. Сагит Афик также принимает участие во встрече.

Позднее состоится встреча Эдельштейна с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.