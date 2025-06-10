Пять стран объявили о введении санкций в отношении Смотрича и Бен-Гвира

Во вторник, 10 июня, пять стран, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания, объявили о введении санкций в отношении двух израильских министров "за подстрекательство к насилию против палестинцев на Западном берегу". В "черный список" попали министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

В заявлении, распространенном посольством Великобритании, говорится, что министры "несут ответственность за продвижение деятельности, которая является серьезным нарушением права людей не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унизительному обращению или наказанию, и особенно за акты насилия в отношении палестинцев на Западном берегу".

Отметим, что 21 мая издание The Times написало, что Великобритания вместе с рядом стран-союзников готовится ввести санкции в отношении ряда министров израильского правительства.

"Сообщается, что разрабатываемые в настоящее время планы нацелены на ключевых израильских деятелей, включая министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Исраэля Каца", – говорится в публикации Times.

20 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о приостановке переговоров по торговому соглашению с Израилем. Посол Израиля в Лондоне Ципи Хотовели была вызвана в британский МИД для беседы в связи с расширением операции ЦАХАЛа в секторе Газы.

Кроме того, введены санкции против нескольких израильтян, в том числе против правой активистки, председателя движения "Нахала" Даниэлы Вайс и Зохара Сабаха за "поддержку актов насилия" в отношении палестинцев, а также инфраструктурной компании, занимающейся строительством в Иудее и Самарии, движения "Нахала" за предоставление логистической и финансовой поддержки созданию поселенческих форпостов.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что "своими действиями и заявлениями Израиль изолирует себя от остального мира и наносит ущерб своей репутации". "Это огорчает меня, как давнего друга Израиля", – сказал он.