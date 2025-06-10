x
10 июня 2025
|
последняя новость: 17:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июня 2025
|
10 июня 2025
|
последняя новость: 17:26
10 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 46-летний Зоар Шараби из Эвен-Иегуда (найден)

Полиция
Розыск
время публикации: 10 июня 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 17:19
Внимание, розыск: пропал 46-летний Зоар Шараби из Эвен-Иегуда (найден)
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 46-летний Зоар Шараби из Эвен-Иегуда. В последний раз его видели в понедельник, 9 июня, на улице А-Баним в его населенном пункте, после чего от Зоара не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, лысый, черная борода, светло-карие глаза. На голове носит большую вязаную кипу. Был одет в синие джинсы и синюю футболку, носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию участка Садот по телефону 09-9617201.

Вскоре после публикации сообщения поступила информация, что пропавшего нашли.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook