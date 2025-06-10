Внимание, розыск: пропал 46-летний Зоар Шараби из Эвен-Иегуда (найден)

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 46-летний Зоар Шараби из Эвен-Иегуда. В последний раз его видели в понедельник, 9 июня, на улице А-Баним в его населенном пункте, после чего от Зоара не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, лысый, черная борода, светло-карие глаза. На голове носит большую вязаную кипу. Был одет в синие джинсы и синюю футболку, носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию участка Садот по телефону 09-9617201.

Вскоре после публикации сообщения поступила информация, что пропавшего нашли.