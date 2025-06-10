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Израиль

Четверо военнослужащих ранены во время антитеррористической операции в Шхеме

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 10 июня 2025 г., 17:26 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 17:26
Четверо военнослужащих ранены во время антитеррористической операции в Шхеме
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, ШАБАК и пограничная полиция МАГАВ в ночь на вторник начали антитеррористическую операцию в Касбе Шхема. Были проведены обыски более чем в 250 зданиях, арестованы шестеро разыскиваемых за террористическую деятельность, обнаружено и конфисковано самодельное оружие типа "карло" и дополнительные виды оружия.

Во время проверки подозреваемых два террориста пытались похитить оружие одного из бойцов. В ходе попытки похищения оружие произвело несколько выстрелов, в результате чего один солдат получил ранение средней степени тяжести, трое ранены легко. Военнослужащие ликвидировали обоих террористов, напавших на солдата.

Пострадавшие эвакуированы в больницы, их семьи извещены о произошедшем.

Также в ходе действий в северной Самарии в Туль-Кареме был уничтожен склад оружия, арестованы двое разыскиваемых за террористическую деятельность, конфисковано оружие.

С начала недели были арестованы четверо разыскиваемых, конфискованы четыре единицы оружия, уничтожены два взрывных устройства, конфискованы более 100 тысяч шекелей, предназначенных на финансирование террора.

Израиль
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