Четверо военнослужащих ранены во время антитеррористической операции в Шхеме

ЦАХАЛ, ШАБАК и пограничная полиция МАГАВ в ночь на вторник начали антитеррористическую операцию в Касбе Шхема. Были проведены обыски более чем в 250 зданиях, арестованы шестеро разыскиваемых за террористическую деятельность, обнаружено и конфисковано самодельное оружие типа "карло" и дополнительные виды оружия.

Во время проверки подозреваемых два террориста пытались похитить оружие одного из бойцов. В ходе попытки похищения оружие произвело несколько выстрелов, в результате чего один солдат получил ранение средней степени тяжести, трое ранены легко. Военнослужащие ликвидировали обоих террористов, напавших на солдата.

Пострадавшие эвакуированы в больницы, их семьи извещены о произошедшем.

Также в ходе действий в северной Самарии в Туль-Кареме был уничтожен склад оружия, арестованы двое разыскиваемых за террористическую деятельность, конфисковано оружие.

С начала недели были арестованы четверо разыскиваемых, конфискованы четыре единицы оружия, уничтожены два взрывных устройства, конфискованы более 100 тысяч шекелей, предназначенных на финансирование террора.