Пожар в жилом доме в Беэр-Шеве. 17 человек доставлены в больницу "Сорока"

В ночь на вторник, 10 июня, произошел пожар в квартире 8-этажного жилого дома на улице Авигдор а-Меири в Беэр-Шеве.

Прибывшие на место бригады службы скорой помощи МАДА доставили в больницу "Сорока" 17 пострадавших. Состояние 45-летней женщины оценивается как средней степени тяжести. Состояние еще 16 человек оценивается как легкое.