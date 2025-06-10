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Израиль

Пожар в жилом доме в Беэр-Шеве. 17 человек доставлены в больницу "Сорока"

Пожары
время публикации: 10 июня 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 07:25
Пожар в жилом доме в Беэр-Шеве. 17 человек доставлены в больницу "Сорока"
Flash90

В ночь на вторник, 10 июня, произошел пожар в квартире 8-этажного жилого дома на улице Авигдор а-Меири в Беэр-Шеве.

Прибывшие на место бригады службы скорой помощи МАДА доставили в больницу "Сорока" 17 пострадавших. Состояние 45-летней женщины оценивается как средней степени тяжести. Состояние еще 16 человек оценивается как легкое.

Израиль
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