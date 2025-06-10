Скончался подросток, смертельно раненый в результате игры с пистолетом в Ришон ле-Ционе

В больнице "Вольфсон" в Холоне скончался 14-летний Ури Порталь, получивший смертельное ранение в воскресенье, 8 июня, во время игры с друзьями с пистолетом.

Ури будет похоронен сегодня днем на городском кладбище Холона.

Трагедия произошла на пустыре возле бульвара Минстер в Ришон ле-Ционе. Скорую помощь для Ури вызвали двое его друзей. Подростки утверждали, что в их сторону был открыт огонь из проезжавшего мимо легкового автомобиля. Версия теракта была практически сразу отметена следствием, так как в рюкзаке одного из подростков был обнаружен пистолет.

Следствием установлено, что пистолет принадлежит отцу 16-летнего участника инцидента, на пистолет имеется разрешение. В настоящий момент владелец находится за границей, он будет допрошен после возвращения.

По версии следствия, дети хотели "испытать оружие" на пустыре рядом со школой.