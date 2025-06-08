x
08 июня 2025
|
последняя новость: 00:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июня 2025
|
08 июня 2025
|
последняя новость: 00:03
09 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Продлен срок задержания подростков, задержанных после ранения из пистолета 13-летнего товарища

время публикации: 08 июня 2025 г., 23:45 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 23:45
На месте происшествия
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что суд в интересах следствия продлил задержание двух подростков из Ришон ле-Циона, задержанных в связи с тяжелым ранением из огнестрельного оружия 13-летнего мальчика.

Срок задержания подростков продлен до вторника, 10 июня.

В воскресенье, 8 июня, на пустыре возле бульвара Минстер в Ришон ле-Ционе выстрелом из пистолета был тяжело ранен 13-летний подросток. Пуля попала ему в грудь. "Скорую" для раненого вызвали двое его друзей.

Подростки утверждали, что в их сторону был открыт огонь из проезжавшего мимо легкового автомобиля. Версия теракта была практически сразу отметена следствием, так как в рюкзаке одного из подростков был обнаружен пистолет.

Следствием установлено, что пистолет принадлежит отцу 16-летнего участника инцидента, на пистолет имеется разрешение. В настоящий момент владелец находится за границей, он будет допрошен после возвращения.

По версии следствия, дети хотели "испытать оружие" на пустыре рядом со школой. Возможно, выстрел, которым был ранен один из подростков, был случайным.

Состояние раненого подростка остается критическим.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2025

Ранение подростка в Ришон ле-Ционе: пистолет обнаружен в рюкзаке одного из его друзей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2025

Стрельба на окраине Ришон ле-Циона, подросток в критическом состоянии. Задержаны подозреваемые