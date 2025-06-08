Продлен срок задержания подростков, задержанных после ранения из пистолета 13-летнего товарища

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что суд в интересах следствия продлил задержание двух подростков из Ришон ле-Циона, задержанных в связи с тяжелым ранением из огнестрельного оружия 13-летнего мальчика.

Срок задержания подростков продлен до вторника, 10 июня.

В воскресенье, 8 июня, на пустыре возле бульвара Минстер в Ришон ле-Ционе выстрелом из пистолета был тяжело ранен 13-летний подросток. Пуля попала ему в грудь. "Скорую" для раненого вызвали двое его друзей.

Подростки утверждали, что в их сторону был открыт огонь из проезжавшего мимо легкового автомобиля. Версия теракта была практически сразу отметена следствием, так как в рюкзаке одного из подростков был обнаружен пистолет.

Следствием установлено, что пистолет принадлежит отцу 16-летнего участника инцидента, на пистолет имеется разрешение. В настоящий момент владелец находится за границей, он будет допрошен после возвращения.

По версии следствия, дети хотели "испытать оружие" на пустыре рядом со школой. Возможно, выстрел, которым был ранен один из подростков, был случайным.

Состояние раненого подростка остается критическим.