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NEWSru.co.il :: В Израиле10 марта 2021 г., 13:42

11 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится с визитом в ОАЭ

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11 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится с визитом в ОАЭ

11 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится с официальным визитом в ОАЭ, где встретится с главами государства. Об этом сообщает портал Wallaсо ссылкой на арабские источники. Портал Ynet сообщает о том же, но со ссылкой на израильские официальные источники.

Согласно опубликованной информации, Нетаниягу встретится с наследным принцем Мухаммадом ибн-Заидом ан-Нахьяном.


Сообщается, что министр обороны Бени Ганц информирован о визите, дата которого трижды переносилась. Изначально визит должен был состояться 1 декабря, однако был перенесен по просьбе властей ОАЭ, где 2 декабря отмечался День Независимости. Визит был перенесен на первую неделю января, однако вновь отложен из-за введения в Израиле карантина на фоне роста количества заразившихся коронавирусом. Затем визит должен был состояться в начале февраля, однако вновь не состоялся. По официальной версии, визит был отложен из-за закрытия аэропорта Бен Гурион.

В ОАЭ возражали против визита за 12 дней до парламентских выборов в Израиле, однако в итоге согласились.

Отмечается, что ни одна израильская авиакомпания не получила предложения участвовать в тендере. В настоящий момент неизвестно, самолетом какой авиакомпании премьер-министр отправится в Абу Даби.

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