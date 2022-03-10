Глава МВД распорядилась поселить в гостиницу "Дан" беженцев, "застравших" в аэпрорту

Вечером 10 марта министр внутренних дел Айелет Шакед распорядилась заселить в гостиницу беженцев из Украины, "застрявших" в международном аэропорту из-за бюрократических проблем.

По данным новостной службы корпорации "Кешет", более сотни людей, ожидающих рассмотрения их просьб о въезде в Израиль, будут заселены в гостиницу "Дан" в Иерусалиме. Там они будут находиться до тех пор, пока рассматриваются их просьбы.

Ранее израильские СМИ обошли фотографии и видео, сделанные в зоне прилета международного аэропорта Бен-Гурион, где находятся более сотни пассажиров, в том числе с детьми, прилетевших из зоны вооруженного конфликта. За многих из них был внесен денежный залог родственниками или друзьями. Однако рассмотрение их дел затянулось, так как рассмотрением документов занимаются только два сотрудника.

Телеканал "Кешет" в вечернем эфире показал видео, снятое в "зале ожидания" аэропорта. На котором можно увидеть, что дети, поле длительной дороги, спят на транспортной ленте для выдачи багажа, а взрослые сидят на пластиковых стульях или лежат на полу.

Министр обороны Бени Ганц в своем "твиттере" написал, что в гостинице "Дан", которая также используется для прохождения карантина, будут выделены для размещения беженцев из Украины десятки номеров. Он пообещал, что в течения вечера люди, ожидающие разрешения на въезд в Израиль, будут перевезены из аэропорта в гостиницу.