Задержан работник аэропорта "Бен-Гурион", помогавший нелегалам проходить пограничный контроль

Полиция сообщает об очередном случае попытки незаконного провоза в Израиль рабочих из Грузии, к которому был причастен сотрудник Управления по народонаселению и иммиграции, работавший в аэропорту "Бен-Гурион".

По версии следствия, этот сотрудник использовал имевшиеся у него пропуска для того, чтобы помочь пересечь границу трем гражданам Грузии.

В сообщении полиции сказано, что сотрудники специального полицейского подразделения 747 аэропорта "Бен-Гурион" совместно с другими коллегами в течение нескольких месяцев вели скрытое наблюдение за подозреваемым, который работал в аэропорту "Бен-Гурион" около года. В итоге подозреваемый был задержан с поличным.

Сообщается, что задержанному около 20 лет, он из Бейт-Джана (друзская деревня на севере Израиля).