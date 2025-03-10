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Израиль

Задержан работник аэропорта "Бен-Гурион", помогавший нелегалам проходить пограничный контроль

Полиция
Нелегалы
время публикации: 10 марта 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 12:55
Задержан работник аэропорта "Бен-Гурион", помогавший нелегалам проходить пограничный контроль
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Полиция сообщает об очередном случае попытки незаконного провоза в Израиль рабочих из Грузии, к которому был причастен сотрудник Управления по народонаселению и иммиграции, работавший в аэропорту "Бен-Гурион".

По версии следствия, этот сотрудник использовал имевшиеся у него пропуска для того, чтобы помочь пересечь границу трем гражданам Грузии.

В сообщении полиции сказано, что сотрудники специального полицейского подразделения 747 аэропорта "Бен-Гурион" совместно с другими коллегами в течение нескольких месяцев вели скрытое наблюдение за подозреваемым, который работал в аэропорту "Бен-Гурион" около года. В итоге подозреваемый был задержан с поличным.

Сообщается, что задержанному около 20 лет, он из Бейт-Джана (друзская деревня на севере Израиля).

Израиль
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