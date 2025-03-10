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Израиль

Месть за брата-террориста: суд приговорил к 17 годам исполнителя теракта в Тель-Авиве

Террористы
Суд
время публикации: 10 марта 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 12:15
Месть за брата-террориста: суд приговорил к 17 годам исполнителя теракта в Тель-Авиве
Kobi Gideon/Flash90

Окружной суд Тель-Авива приговорил к 17 годам тюремного заключения 33-летнего Али Хамеда из деревни Сильуад, который в декабре 2022 года совершил автомобильный теракт в Тель-Авиве.

По материалам суда, 8 декабря 2022 года обвиняемый ехал на похороны своего двоюродного брата в Рамаллу: тот был застрелен при нападении на военный пост в Офре. По пути на похороны обвиняемый решил совершить теракт.

Он приехал на угнанном автомобиле с поддельными номерами в Тель-Авив (не имея разрешения на въезд в Израиль и действующих водительских прав), заметил на тротуаре улицы Абарбанель человека на мотоцикле, ускорил машину и с силой врезался в него.

Пострадавший получил тяжелые травмы. Обвиняемый продолжил движение, волоча мотоцикл под своим автомобилем, и повредил другие транспортные средства. После этого машина врезалась в столб и остановилась, водитель был задержан.

Израиль
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