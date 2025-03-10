Ганц: "Время работает на ХАМАС"

В понедельник, 3 марта, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Переговоры по второму этапу сделки должен был начаться и закончиться давно. Платежи всегда дорого стоят. За платежи платишь проценты. Платежи выгодны только ХАМАСу. Они нуждаются во времени, чтобы прийти в себя, восстановиться. Сделка, разбитая на платежи, дорого будет стоить нам – нашим солдатам, нашей экономике, заложникам. Время работает на ХАМАС".

"Непостижимо, что представители США ведут прямые переговоры с ХАМАСом. А мы ждем, пока будет утвержден бюджет. Приходится делать вывод, что политика для нашего правительства важнее национальных интересов, важнее заложников. Мы полны благодарности США за их усилия, но нынешнее правительство продолжает разрывать общество на части. Они продвигают закон об уклонистах, они продолжают заниматься юридическим переворотом", – сказал Ганц.