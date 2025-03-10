Подано обвинение против семи израильтян, которые год назад проникли в Газу

Государственная прокуратура подала в мировой суд Ашкелона обвинительное заключение в отношении семи граждан Израиля, незаконно проникнувших в сектор Газы через КПП "Эрез" и отказывавшихся подчиниться приказам сил безопасности.

Инцидент произошел 29 февраля 2024 года, когда около КПП "Эрез" проходила акция протеста против допуска гуманитарной помощи в Газу пока там удерживаются израильтяне, похищенные ХАМАСом. В акции протеста участвовали около 100 человек. Девять из них проникли в Газу. Против семи подано обвинение. Обвинения предъявлены шести совершеннолетним и одному несовершеннолетнему, которые оказывали сопротивление военным и полиции.

В обвинительном заключении отмечается, что в ряде случаев военным пришлось применять силу, чтобы заставить нарушителей покинуть сектор Газы, являющийся закрытой военной зоной. Некоторые из нарушителей успели сколотить временные конструкции и вывесить плакат с надписью "Гуш Катиф".