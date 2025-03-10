x
10 марта 2025
|
последняя новость: 15:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 марта 2025
|
10 марта 2025
|
последняя новость: 15:29
10 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Подано обвинение против семи израильтян, которые год назад проникли в Газу

Полиция
Газа
ЦАХАЛ
Прокуратура
время публикации: 10 марта 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 13:57
Подано обвинение против семи израильтян, которые год назад проникли в Газу
Flash90

Государственная прокуратура подала в мировой суд Ашкелона обвинительное заключение в отношении семи граждан Израиля, незаконно проникнувших в сектор Газы через КПП "Эрез" и отказывавшихся подчиниться приказам сил безопасности.

Инцидент произошел 29 февраля 2024 года, когда около КПП "Эрез" проходила акция протеста против допуска гуманитарной помощи в Газу пока там удерживаются израильтяне, похищенные ХАМАСом. В акции протеста участвовали около 100 человек. Девять из них проникли в Газу. Против семи подано обвинение. Обвинения предъявлены шести совершеннолетним и одному несовершеннолетнему, которые оказывали сопротивление военным и полиции.

В обвинительном заключении отмечается, что в ряде случаев военным пришлось применять силу, чтобы заставить нарушителей покинуть сектор Газы, являющийся закрытой военной зоной. Некоторые из нарушителей успели сколотить временные конструкции и вывесить плакат с надписью "Гуш Катиф".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 февраля 2024

Акция протеста на КПП "Эрез": 9 демонстрантов, проникших в Газу, задержаны полицией