Пограничники спасли в Негеве еще одну мартышку
время публикации: 10 марта 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 13:25
Бойцы пограничной полиции обнаружили во время несения службы в Негеве, недалеко от поселка Талмей-Йосеф, еще одну зеленую мартышку (Chlorocebus sabaeus), которую содержали в неволе в ненадлежащих условиях.
Ящик, в котором находилась мартышка, был накрыт армейским спальным мешком.
Были вызваны инспекторы Управления природы и парков Израиля, которым передали мартышку для медицинского обследования.
Как сообщалось ранее, в минувшие выходные в бедуинских населенных пунктах в Негеве были обнаружены и спасены четыре зеленые мартышки и два львенка.
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