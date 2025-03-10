Пограничники спасли в Негеве еще одну мартышку

Бойцы пограничной полиции обнаружили во время несения службы в Негеве, недалеко от поселка Талмей-Йосеф, еще одну зеленую мартышку (Chlorocebus sabaeus), которую содержали в неволе в ненадлежащих условиях.

Ящик, в котором находилась мартышка, был накрыт армейским спальным мешком.

Были вызваны инспекторы Управления природы и парков Израиля, которым передали мартышку для медицинского обследования.

Как сообщалось ранее, в минувшие выходные в бедуинских населенных пунктах в Негеве были обнаружены и спасены четыре зеленые мартышки и два львенка.