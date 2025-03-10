Арестованы жители Шхема, получавшие деньги на террор от ХАМАСа

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) арестовали двух жителей Шхема, которые получали деньги от террористической организации ХАМАС посредством банковских переводов.

По данным следствия, подозреваемые контактировали с представителями ХАМАСа за рубежом с целью получения денег для финансирования террористической деятельности в Иудее и Самарии. В ходе расследования были изъяты средства на общую сумму 35200 долларов США и 33000 шекелей.

Задержанные обвиняются в контактах с врагом, получении денег на враждебные цели, членстве во враждебной организации, а также оказании услуг такой организации.