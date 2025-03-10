ЦАХАЛ: в Газе были атакованы террористы, закладывавшие мины

ЦАХАЛ подтверждает нанесение удара в районе Шуджаийя (восточней города Газа) по террористам, которые закладывали мину около позиций израильских военных. Было зафиксировано попадание.

Сообщается также, что в районе Нусейрата (в центре сектора) были атакованы три террориста, которые пытались заложить мину. По ним был нанесен авиаудар, цель поражена.

Ранее источники в Газе сообщали, что днем 10 марта БПЛА ЦАХАЛа сбросил бомбу на цель в районе Уади Абу Катрун, северо-восточней Аль-Бурейджа, в центре сектора. Один убитый, есть раненые.

Также сообщалось, что в результате обстрела военно-морскими силами ЦАХАЛа около побережья сектора был ранен рыбак.

Кроме того, источники в Газе передавали, что израильские военные обстреляли автомобили к востоку от Абасан аль-Кабиры, восточней Хан-Юниса, на юге сектора.