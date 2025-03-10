Лапид: "Уничтожение ХАМАСа – это национальная цель"

Лидер оппозиции Яир Лапид, выступая на заседании фракции "Еш Атид" 10 марта, заявил: "Правительство Израиля снова и снова заявляет, что собирается вернуться к боевым действиям в Газе. Если вся эта риторика – всего лишь ещё один способ надавить на ХАМАС, чтобы тот согласился на сделку по заложникам, у меня нет с этим проблемы. Но если правительство действительно готовится вернуться к боевым действиям, возникает один вопрос: зачем? Если Израиль возобновит войну в Газе, заложники погибнут. Утверждение, что их можно вернуть с помощью военной операции, не выдержало ни одной проверки. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше заложников умирает. Правительство не должно и не может лгать гражданам. Возвращение к войне означает смерть похищенных. А до того как возобновятся боевые действия, есть ещё один вопрос: какова цель этой войны? Чего они хотят добиться в Газе, чего не смогли достичь за 15 месяцев? Какие у них есть инструменты для ведения войны, которых не было до сих пор? Кто будет контролировать Газу после окончания боевых действий? Кто займётся её восстановлением? Кто будет распределять гуманитарную помощь? Какова цель? Прежде чем вновь призвать наших измотанных резервистов, которые за прошлый год уже отслужили по 200-300 дней, следует дать им чёткий ответ, ради чего они воюют. Это приводит к другому вопросу: и сколько времени это займет?"

"У вопроса о том, сколько продлится война, есть серьезные экономические и сложные политические последствия. Это возвращает израильское общество во времена, когда все снова бегут в укрытия, а каждый израильтянин по сути оказывается на передовой", – отметил Лапид.

"ЦАХАЛ знает, как снова переместить гражданское население Газы с одного места на другое. ЦАХАЛ сможет привести бульдозеры и разрушить ещё много домов. ЦАХАЛ знает, как искать и убивать террористов, которые скрываются под землёй или среди гражданского населения. Это сложная задача, она займёт много времени, но ЦАХАЛ с ней справится. У политического руководства есть одна обязанность: решить, ради чего это делается. Война – это не самоцель. Это инструмент для изменения реальности", – подчеркнул лидер оппозиции.

"Уничтожение ХАМАСа – это национальная цель, я её разделяю, я её поддерживаю, я даже участвую в национальных усилиях по её разъяснению за границей. Но этого не произойдёт, пока правительство не предложит ясную альтернативу власти ХАМАСа", – отметил лидер "Еш Атид".

"Какую реальность это правительство стремится создать? До сих пор оно отвечало "нет" на каждое предложение, которое ему поступало, но так и не сказало, чего хочет. Оно не сообщило гражданам Израиля, что должно произойти на следующий день. Оно не сказало государству Израиля, зачем возвращаться к войне, немедленной ценой которой является смерть заложников. Мы заслуживаем ответ на этот вопрос", – резюмировал Лапид.