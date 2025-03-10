Голан: "По вине Нетаниягу создана ось США-Катар-ХАМАС"

В понедельник, 10 марта, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Выяснилось, что США ведут прямые переговоры с ХАМАСом. По вине Нетаниягу и его порочного правительства создана ось США-Катар-ХАМАС. Полтора года Нетаниягу и его правительство тянули время, не формировали политическую альтернативу ХАМАСу в Газе, и сегодня ХАМАС получил самый большой подарок, который мог получить – международное признание".

"Отвратительные члены правительства , которые продолжают возражать против сделки, покрыли себя позором на века. Сейчас пришло время решений – необходимо принять американское предложение и вернуть наших братьев и сестер домой. Если ХАМАС нарушит соглашение, наши солдаты дадут достойный и полный ответ", – заявил Голан.