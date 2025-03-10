Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 10 марта, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Дожди в горных районах. Туман в долинах на севере и на севере Негева.

В Иерусалиме – 8-16 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 15-24, в Беэр-Шеве – 9-20, в Мицпе-Рамоне – 11-18, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 9-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-20, на Голанских высотах – 8-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник-четверг температура повысится, будет солнечно.