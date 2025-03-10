В Яффо в криминальном происшествии тяжело ранен молодой мужчина

На улице Йефет в Яффо в криминальном происшествии тяжело ранен мужчина (примерно 22 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" начали проводить реанимационные мероприятия по дороге в больницу.

Раненый доставлен в больницу "Вольфсон", его состояние критическое.

Полиция расследует обстоятельства, при которых был ранен мужчина.