В Яффо в криминальном происшествии тяжело ранен молодой мужчина
время публикации: 10 марта 2025 г., 01:55 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 01:55
На улице Йефет в Яффо в криминальном происшествии тяжело ранен мужчина (примерно 22 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" начали проводить реанимационные мероприятия по дороге в больницу.
Раненый доставлен в больницу "Вольфсон", его состояние критическое.
Полиция расследует обстоятельства, при которых был ранен мужчина.
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