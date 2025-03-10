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Израиль

В Яффо в криминальном происшествии тяжело ранен молодой мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 10 марта 2025 г., 01:55 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 01:55
В Яффо в криминальном происшествии тяжело ранен молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

На улице Йефет в Яффо в криминальном происшествии тяжело ранен мужчина (примерно 22 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" начали проводить реанимационные мероприятия по дороге в больницу.

Раненый доставлен в больницу "Вольфсон", его состояние критическое.

Полиция расследует обстоятельства, при которых был ранен мужчина.

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