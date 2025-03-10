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Израиль

"Глобс": треть эмигрировавших из Израиля в 2023 году – свежие репатрианты из России и Украины

Статистика
Репатриация
время публикации: 10 марта 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 07:48
"Глобс": треть эмигрировавших из Израиля в 2023 году - свежие репатрианты из России и Украины
Gili Yaari/Flash90

Опубликованные в начале января центральным статистическим бюро данные о рекордном уровне эмиграции из Израиля, имевшем место в 2023 году, вызвали бурную дискуссию в СМИ.

Издание "Глобс" сообщает сегодня на основе анализа данных ЦСБ, что 26,3 тысячи из 82,7 тысяч эмигрировавших в 2023 году, то есть 32%, составили репатрианты, находившиеся в стране менее двух лет, в подавляющем большинства – из России и Украины.

Издание отмечает, что, если нейтрализовать этот фактор, отрицательный баланс миграции в 18,8 тысяч человек превращается в положительный баланс в 8 тысяч человек, что, впрочем все равно существенно ниже среднего показателя за предшествовавшее десятилетие.

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