ЦСБ: в 2024 году Израиль покинули более 80 тысяч человек

В 2024 году Израиль покинули 82700 граждан. Об этом сообщает Центральное статистическое бюро.

Согласно опубликованным данным, 37567 (47,8%) уехавших находятся в возрастной группе от 20 до 45 лет, 21262 человека (27%) – моложе 19 лет.

Таким образом, 75% израильтян, покинувших страну за последний год, моложе 45 лет.

Из них 11020 – жители Тель-Авива, почти 6000 – жители Хайфы, 5370 – из Нетании и чуть более 5000 из Иерусалима.

Большинство покинувших страну израильтян относятся к обеспеченным слоям населения, отмечает ЦСБ.

Ранее Центральное статистическое бюро опубликовало традиционный предновогодний отчет о населении Государства Израиль, в соответствии с которым по состоянию на 31 декабря 2024 года численность населения составляет 10,027 миллиона человек. В уходящем году население Израиля выросло на 112 тысяч человек, что говорит о приросте населения в 1,1%. Благодаря естественному приросту населения, когда численность родившихся превышает численность умерших, население страны выросло на 129,6 тысяч человек, и еще 18,2 тысячи – это репатрианты и иммигранты.