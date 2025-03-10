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Израиль

Саар назвал новые власти Сирии переодетыми террористами

Гидеон Саар
Ямин Мамлахти
время публикации: 10 марта 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 15:14
Саар назвал новые власти Сирии переодетыми террористами
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 10 марта, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая на заседании фракции "Ямин Мамлахти", заявил: "В ходе встреч в Европе я говорил коллегам, что переход власти в Сирии искусственен. Я оказался прав. Те, кто сегодня у власти, были джихадистами и остались джихадистами. Речь идет о террористах, даже если часть их переоделись в дипломатические костюмы. Мировое сообщество должно однозначно высказаться по поводу резни, которая творится сейчас в Сирии".

Далее, говоря о ситуации в Сирии, Саар подчеркнул: "Действия ЦАХАЛа, осуществляемые по распоряжению правительства Израиля, были верными, мы продолжим действовать с целью обеспечения безопасности".

Упомянув переговоры США с ХАМАСом, Саар сказал, что такие вопросы надо обсуждать не публично, а за плотно закрытыми дверьми.

Израиль
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