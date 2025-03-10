Саар назвал новые власти Сирии переодетыми террористами

В понедельник, 10 марта, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая на заседании фракции "Ямин Мамлахти", заявил: "В ходе встреч в Европе я говорил коллегам, что переход власти в Сирии искусственен. Я оказался прав. Те, кто сегодня у власти, были джихадистами и остались джихадистами. Речь идет о террористах, даже если часть их переоделись в дипломатические костюмы. Мировое сообщество должно однозначно высказаться по поводу резни, которая творится сейчас в Сирии".

Далее, говоря о ситуации в Сирии, Саар подчеркнул: "Действия ЦАХАЛа, осуществляемые по распоряжению правительства Израиля, были верными, мы продолжим действовать с целью обеспечения безопасности".

Упомянув переговоры США с ХАМАСом, Саар сказал, что такие вопросы надо обсуждать не публично, а за плотно закрытыми дверьми.