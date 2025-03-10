За две недели до голосования по бюджету Нетаниягу пытается избежать увольнения Гольдкнопфа

В коалиции намерены провести 24 марта голосование по утверждению проекта государственного бюджета.

Об этом сообщает телеканал "Кешет". В политических кругах полагают, что дата выбрана исходя из предположения о том, что потребуются несколько дней после установленной даты для того, чтобы прийти к соглашению с коалиционными партиями. Бюджет должен быть утвержден не позднее 31 марта.

В настоящий момент в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу предпринимают шаги, направленные на то, чтобы не допустить ухода в отставку главы "Яадут а-Тора" министра строительства Ицхака Гаольдкнопфа.

Министр строительства заявил, что намерен покинуть правительство и проголосовать против бюджета. В то же время глава "Яадут а-Тора" заявляет, что не собирается покидать коалицию и предпринимать активных шагов для обвала правительства.

Гольдкнопф не является депутатом Кнессета, так как вышел из парламента в рамках "норвежского закона". В случае увольнения из правительства он вернется в Кнессет вместо одного из депутатов "Яадут а-Тора".

Как пишет "Гаарец", Нетаниягу и его окружение оказывают давление на Гольдкнопфа, пытаясь не допустить его увольнения из правительства. Помимо прочего премьер-министр предупредил, что не гарантирует сохранения за Гольдкнопфом поста министра строительства. Нетаниягу заявил, что готов передать пост министра строительства Итамару Бен-Гвиру, если тот решит вернуться в правительство.

Голосование Гольдкнопфа против бюджета само по себе не угрожает его утверждению. У коалиции есть большинство, однако в окружении Нетаниягу опасаются "цепной реакции", а также увеличения требований со стороны Бен-Гвира, от голосования которого в большой степени будет зависеть утверждение бюджета.