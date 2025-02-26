Закон о призыве: Гольдкнопф угрожает выйти из коалиции

Министр строительства и глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф вновь пригрозил развалом коалиции в том случае, если закон о призыве не будет утвержден до голосования по госбюджету.

26 февраля издание "А-Модиа" опубликовало слова Гольднкопфа, сказанные им в ходе закрытого совещания фракции на этой неделе. "Есть две реальные возможности: откладывание утверждения бюджета, распад правительства и выборы летом или утверждение закона о призыве до принятия госбюджета и продолжение работы правительства", – сказал Гольдкнопф.

Глава "Яадут а-Тора" потребовал от коллег по фракции продемонстрировать единство. Требование это прозвучало на фоне разногласий в "Яадут а-Тора" вокруг дальнейших шагов по продвижению закона о призыве. На данный момент никто из партнеров Гольдкнопфа по фракции не поддерживает предложение по выходу из коалиции. Выход только одного Гольдкнопфа угрозы стабильности коалиции не представляет.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Омер Достери в интервью радиостанции "Коль Хай" сказал, что руководство коалицией делает все возможное для того, чтобы провести закон в кратчайший срок. "Нет и не будет другой коалиции, которая с таким же уважением станет относиться к еврейской традиции и к ультраортодоксальному сектору. Нет реальной альтернативы", – сказал Достери.