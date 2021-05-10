Полиция утвердила проведение "Марша с флагами"

Днем в понедельник, 10 мая, полиция окончательно утвердила проведение традиционного "Марша с флагами" и разрешила участникам шествия пройти через Шхемские ворота - несмотря на беспорядки в столице.

Традиционно участники марша выходят из центра Иерусалима и идут вдоль стен Старого города, через Шхемские ворота и завершают шествие молитвой у Стены Плача.

Полиция взвешивала поменять маршрут шествия, поскольку в последние дни у Шхемских ворот регулярно проходят столкновения между арабами и силовиками.

Ранее генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай принял решение закрыть доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима. Уже после публикации запрета на Храмовой горе начались столкновения между тысячами мусульман и сотрудниками полиции. Участники беспорядков бросали в полицейских камни, правоохранители отвечали шоковыми гранатами и резиновыми пулями.

"Красный полумесяц" сообщает о более 300 пострадавших среди участников беспорядков, из них семеро в тяжелом состоянии. Травмы получил 21 сотрудник правоохранительных органов, трое госпитализированы.