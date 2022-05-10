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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 17:58

Мансур Аббас обвинил Объединенный список в предательстве интересов арабской общины

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Мансур Аббас обвинил Объединенный список в предательстве интересов арабской общины

Лидер партии РААМ Мансур Аббас прокомментировал вчерашнее голосование депутатов от Объединенного списка по вотуму недоверия правительству.

Отметим, что 9 мая летняя сессия Кнессета открылась голосованием по двум вотумам недоверия правительству, один из которых был выдвинут партией "Ликуд", другой - партиями ШАС и "Яадут а-Тора". Депутаты от Объединенного списка в первом случае проголосовали с коалицией против, во втором - воздержались. Оба вотума недоверия были отклонены.

В Объединенном списке объяснили свое голосование тем, что альтернативным премьер-министром был предложен Биньямин Нетаниягу. "Мы против этой коалиции, но мы и против того, чтобы Нетаниягу был премьер-министром", – пояснил Ахмад Тиби.


Мансур Аббас заявил, что депутаты Объединенного списка "предали интересы своих избирателей и арабской общины в целом". "Они, конечно, могли голосовать, как им вздумается. Но так не делается", - сказал Аббас журналистам.

Отметим, что 11 мая должно состояться голосование по законопроекту о роспуске Кнессета. Cудьба голосования в предварительном чтении зависит от действий депутатов от партии РААМ, а также от Объединенного списка. Для утверждения законопроекта в предварительном чтении достаточно простого большинства.

В РААМ по-прежнему отказываются возобновить сотрудничество с коалицией. Накануне депутаты от этой фракции не принимали участия в голосовании по вотуму недоверия и не находились в здании Кнессета. Представители коалиции ведут с ними переговоры, однако пока прогресса нет. Главной темой разногласий остается ситуация на Храмовой горе. В РААМ требуют, чтобы Израиль совместно с Иорданией пришли к соглашению об изменении статус-кво. Накануне "Кан 11" опубликовал сообщение о том, что Израиль согласился увеличить число представителей мусульманского Вакфа на Храмовой горе. Спустя несколько часов Нафтали Беннет опубликовал заявление, в котором отклонил требования РААМ. "Ситуация на Храмовой горе остается неизменной, суверенитет Израиля сохранится", – заявил Беннет.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 мая 2022
Политический кризис: коалиция зависит от РААМ и Объединенного списка

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