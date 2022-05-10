"Кан": жизнь пограничнику, раненному террористом у Шхемских ворот, спас "бронешарф"

Защитный шарф с броней, разработанный по просьбе генерального инспектора полиции Коби Шабтая, спас жизнь пограничнику, подвергшегося нападению террориста у Шхемских ворот в Иерусалиме 8 мая. Об этом во вторник, 10 мая, сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

Источник в полиции рассказал журналистам, что защита для шеи была названа в честь военнослужащей МАГАВ Адасы Малки, погибшей в результате теракта в 2017 году. На этот раз террорист был вооружен ножом с очень острым лезвием, а сила удара была такова, что пробила защиту. Но тем не менее, благодаря бронешарфу боец не погиб.

Отметим, что 9 мая врачи иерусалимской больницы "Адаса Ар а-Цофим" передали, что состояние 24-летнего пограничника улучшилось. В настоящий момент его состояние средней тяжести.