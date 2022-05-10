Опубликован отчет госконтролера с критикой системы образования. Комментарий минпроса

Государственный контролер Матаниягу Энгельман 10 мая опубликовал годовой отчет №72/3.

В отчете 26 глав, касающихся разных сфер: реформы, работу министерств и других государственных учреждений. В него включены следующие темы: борьба с отмыванием денег в Израиле; надзор за чистотой выборов в Кнессет 24-го созыва; реализация реформ и сокращение неравенства в дошкольном образовании; борьба с преступностью в сети; уход за малышами и их воспитание в яслях; процесс закрытия уголовных дел полицией и прокуратурой; предотвращение хищений в государственных министерствах и государственных компаниях; безопасность работников в строительной отрасли; расширение корзины медицинских услуг – добавление лекарств и технологий; планирование и управление человеческими ресурсами в МИДе; производство яиц в Израиле – реализация реформы курятников; развитие инфраструктуры в системе образования – строительство новых зданий и расширение старых; обслуживание квартир Амидар; забота государства о престарелых, проживающих в своих домах, и многие другие вопросы.

Особое внимание было уделено ситуации в детских садах. Госконтролер заявил: "Продвигая реформу, забыли о самом главном – о детях. Поскольку система образования находится в процессе интеграции детей возрастом до трех лет в рамки, находящиеся в ведении Министерства образования, рекомендуется, чтобы министерство извлекло уроки из выводов этого отчета и работало над совершенствованием дошкольного образования и его развитием, ради эффективной и качественной интеграции".

Кроме того, Энгельман высказался на тему инфраструктуры в системе образования: "В классах высокая плотность учащихся. Пятилетние планы не учитывали нехватку классных комнат. Дефицит все еще существует и даже значительно усугубился по сравнению с данными на конец 2020 года, особенно в нееврейском секторе". По поводу безопасности работников в строительной отрасли он заявил, что "государство Израиль бросает строителей на произвол судьбы". О закрытии уголовных дел госконтролер сказал, что "государственная прокуратура не выполняет директиву государственного прокурора о закрытии большего количества дел на основании "отсутствия вины". Это создает несправедливость по отношению к гражданам." В отношении корзины лекарств Энгельман отметил, что "правительство Израиля не увеличило корзину в соответствии с рекомендациями комиссий, которые оно создало по этому вопросу".

О борьбе с преступностью в сети, Энгельман заявил: "Государство Израиль подвергает своих граждан риску киберпреступности, а граждане не доверяют правоохранительной системе". По поводу производства яиц в Израиле он сказал, что "цена яиц в Израиле для потребителя высока, а курятники в Израиле старые, ужасно переполнены и птицы страдают от множества болезней". По поводу хищений в госструктурах госконтролер подчеркнул, что "предполагаемый ежегодный ущерб в Израиле от хищений составляет от 6 до 9 миллиардов шекелей. Мы должны действовать решительно, чтобы предотвратить злоупотребление доверием в государственных организациях".

Реакция министерства просвещения на отчет госконтролера

С января 2022 года ясли перешли под ответственность минпроса, и ведомство усилило контроль над ними, расширило ставки инспекторов и начало масштабную подготовку воспитательниц. Помимо этого, министерство начало строительство новых яслей, что расширит количество семей, получающих субсидии. Цель – перевести возраст от 0 до 3 лет в упорядоченную систему, с предоставлением полного субсидирования для всех израильских семей.

Министерство знакомо с проблемой нехватки школьных классов и принимает все возможные меры для решения этой проблемы. Вместе с тем, решение зависит не только от минпроса, но и от других факторов, в том числе, бюджетных ограничений, нехватки земли, проблем с планированием и медленных темпов строительства.

Министерство тщательно изучит отчет и постарается выполнить все рекомендации для устранения недостатков.

Минпрос приветствует позитивное замечание госконтролера о работе ведомства, проделанной в последние годы в системе детских садов, в том числе, о поправке к закону об обязательном образовании и ее выполнении. В результате подавляющее большинство детей в возрасте 3-5 лет (92 процента) учатся в садиках. Благодаря реформе удалось заново определить порядок оценки работы воспитательницы, расширить часы для консультаций, а также нанять больше вспомогательного персонала, включая консультантов по образованию.

В связи с этим министерство передает органам местной власти бюджет и полномочия на поиск и наем замещающего персонала в детские сады, зарегистрированные в этих населенных пунктов, в том числе, на временную замену отсутствующих воспитательниц и помощниц. С 1 мая минпрос выделил специальный бюджет на обеспечение бесперебойной работы детских садов.

Министерство также разрабатывает и другие решения этой проблемы, краткосрочные и долгосрочные, заявляет пресс-служба министерства просвещения Израиля.