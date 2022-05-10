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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 15:50

В Иерусалиме инвалид ЦАХАЛа предпринял попытку самосожжения

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В Иерусалиме инвалид ЦАХАЛа предпринял попытку самосожжения

Во вторник, 10 мая, на улице Бейтар в Иерусалиме мужчина, инвалид ЦАХАЛа, предпринял попытку самосожжения.

Прибывшие на место происшествия пожарные и парамедики успели спасти этого человека.

В настоящее время он находится на попечении службы "Маген Давид Адом".


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