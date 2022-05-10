В Иерусалиме инвалид ЦАХАЛа предпринял попытку самосожжения
Во вторник, 10 мая, на улице Бейтар в Иерусалиме мужчина, инвалид ЦАХАЛа, предпринял попытку самосожжения.
Прибывшие на место происшествия пожарные и парамедики успели спасти этого человека.
В настоящее время он находится на попечении службы "Маген Давид Адом".
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 декабря 2021
Впервые Ицик Саидиан, инвалид ЦАХАЛа, предпринявший попытку самосожжения, покинул палату
Впервые Ицик Саидиан, инвалид ЦАХАЛа, предпринявший попытку самосожжения, покинул палату