В Иерусалиме инвалид ЦАХАЛа предпринял попытку самосожжения

В настоящее время он находится на попечении службы "Маген Давид Адом".

Музыкант Ник Кейв сообщил о смерти еще одного своего сына

Чем обернется для мира война в Украине

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