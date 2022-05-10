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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 06:25

Около гробницы Йосефа в Шхеме произошли столкновения

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Около гробницы Йосефа в Шхеме произошли столкновения

В ночь на 10 мая около гробницы Йосефа в Шхеме произошли столкновения между местными жителями и израильскими военными, охранявшими группу верующих евреев, прибывших на автобусах.

Как сообщает радиостанция "Кан Бет", военные были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы. Палестинские источники сообщают о пострадавших среди жителей Шхема. Сведений о пострадавших среди израильтян не поступало.

Напомним, что в ночь на 11 апреля в результате обстрела около гробницы Йосефа были ранены двое религиозных евреев, прибывших без согласования с военными.


Посещение гробницы Йосефа в Шхеме требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывался подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивали военные.

10-11 апреля гробница Йосефа была разгромлена экстремистами из Шхема. Правительство Израиля резко осудило эти действия, возложив на палестинскую администрацию ответственность за происшедшее и потребовав восстановить гробницу.

Ранее могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. После чего возобновились регулярные массовые паломничества верующих евреев в гробницу Йосефа.

В октябре 2015-го арабы вновь устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

Во время эпидемии коронавируса массовые паломничества к гробнице Йосефа были прерваны. Это совпало по времени с отказом властей ПА сотрудничать с Израилем в сфере безопасности.


24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.

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