Минздрав ПА: в районе гробницы Йосефа от огня ЦАХАЛа погиб житель Шхема
В ходе операции ЦАХАЛа в районе гробницы Йосефа в Шхеме произошли столкновения между израильскими военнослужащими и местными жителями.
В ходе столкновений не менее 17 палестинских арабов получили ранения. Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что один человек погиб.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что израильские военные продолжают масштабную операцию в Иудее и Самарии по задержанию подозреваемых в террористической деятельности.
В течение последних суток военные действуют в районах Дженина, Туль-Карема, Шхема, а также деревень Уриф, Кабатия и Джаба.
Напомним, в ночь на 11 апреля около гробницы Йосефа в Шхеме в результате обстрела ранения от легких до средней тяжести получили двое религиозных евреев, прибывших без согласования с военными.
Двое хасидов из общины раввина Берланда пытались добраться до гробницы Йосефа, объехав блокпост на въезде в Шхем, но их автомобиль был обстрелян. Судя по имеющейся информации, в сторону гробницы этой ночью пытались проехать несколько автомобилей с израильскими номерными знаками.
Палестинские источники сообщали, что автомобиль израильтян при объезде блокпоста наехал на одного из жителей Шхема и травмировал его (травмы легкие).
Отметим, что посещение гробницы Йосефа в Шхеме требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывался подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивали военные.
Утром 11 апреля группа погромщиков вновь осквернила гробницу Йосефа в Шхеме, которая считается священной не только для евреев, но также для мусульман и христиан.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 апреля около 100 молодых мужчин и подростков из Шхема разгромила гробницу Йосефа: они разбили надгробную плиту, а затем устроили пожар.
Правительство Израиля резко осудило эти действия, возложив на палестинскую администрацию ответственность за происшедшее и потребовав восстановить гробницу.
Ранее могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. После чего возобновились регулярные массовые паломничества верующих евреев в гробницу Йосефа.
В октябре 2015-го арабы вновь устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.
Во время эпидемии коронавируса массовые паломничества к гробнице Йосефа были прерваны. Это совпало по времени с отказом властей ПА сотрудничать с Израилем в сфере безопасности.
24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.
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