Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 23:42

Израиль ввел дополнительные санкции в отношении родственников палестинских террористов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израиль ввел дополнительные санкции в отношении родственников палестинских террористов

В системе безопасности Израиля принято решение о лишении родственников террористов разрешений на работу в Израиле. По информации радиостанции "Кан Бет", введение дополнительных санкций было согласовано с координатором правительства на палестинских территориях.

Члены семей террористов также не смогут посещать родственников, проживающих в Израиле, не смогут получить медицинскую помощь в израильских больницах, а также не смогут молиться в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

На сайте медиакорпорации "Кан" приводится цитата из источника в системе безопасности, который говорит: "Родные террориста не должны получать зарплаты от израильских учреждений, и подавно не должны работать в Израиле. Родные террориста должны нести ответственность за то, что происходит рядом с ними".


В последнюю волну террора запреты на въезд в Израиль были выпущены в отношении 1100 родственников террористов, включая тех, кто совершили теракты в Бней-Браке, Тель-Авиве и Эльаде. Кроме того, запрещен въезд в Израиль 2200 жителям Иудеи и Самарии в связи с предупреждениями о их связи с экстремистскими организациями.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:42 Израиль ввел дополнительные санкции в отношении родственников палестинских террористов
21:54 Объединенный список в полном составе проголосует за роспуск Кнессета
21:41 Израильские сайты, связанные с транспортными компаниями, подверглись хакерской атаке
21:19 В результате ДТП в Реховоте тяжелые травмы получил 14-летний велосипедист
20:34 В машине двух болельщиков, приехавших в Хайфу из Тель-Авива, найдены ножи
19:33 Посол России в Израиле покинул Кнессет после обвинений в адрес его страны
19:04 "Кан": жизнь пограничнику, раненному террористом у Шхемских ворот, спас "бронешарф"
17:58 Мансур Аббас обвинил Объединенный список в предательстве интересов арабской общины
17:42 ДТП с автобусом на 557-й трассе: пострадавшие доставлены в израильские и палестинские больницы
17:31 Задержаны 9 человек с авиарейса, пассажиры которого получили фотографии авиакатастрофы
Загрузка...