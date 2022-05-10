Израиль ввел дополнительные санкции в отношении родственников палестинских террористов

В системе безопасности Израиля принято решение о лишении родственников террористов разрешений на работу в Израиле. По информации радиостанции "Кан Бет", введение дополнительных санкций было согласовано с координатором правительства на палестинских территориях.

Члены семей террористов также не смогут посещать родственников, проживающих в Израиле, не смогут получить медицинскую помощь в израильских больницах, а также не смогут молиться в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

На сайте медиакорпорации "Кан" приводится цитата из источника в системе безопасности, который говорит: "Родные террориста не должны получать зарплаты от израильских учреждений, и подавно не должны работать в Израиле. Родные террориста должны нести ответственность за то, что происходит рядом с ними".

В последнюю волну террора запреты на въезд в Израиль были выпущены в отношении 1100 родственников террористов, включая тех, кто совершили теракты в Бней-Браке, Тель-Авиве и Эльаде. Кроме того, запрещен въезд в Израиль 2200 жителям Иудеи и Самарии в связи с предупреждениями о их связи с экстремистскими организациями.