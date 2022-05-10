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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 21:54

Объединенный список в полном составе проголосует за роспуск Кнессета

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Объединенный список в полном составе проголосует за роспуск Кнессета

Все шесть депутатов Объединенного арабского списка проголосуют за законопроект о роспуске Кнессета, если он будет вынесен на голосование.

Об этом официально заявили представители этого списка.

Это решение означает, что судьба голосования целиком зависит от партии РААМ. В настоящий момент продолжается заседание Совета Аш-Шура, высшей духовной инстанции "Исламского движения". По информации телеканала "Кешет", судя по всему, не будет принято решение о немедленном выходе партии из коалиции. В то же время, замораживание партнерства с коалицией останется в силе. Если таковыми будут решения то 11 мая Кнессет утвердит в предварительном чтении законопроект о роспуске парламента.

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