Объединенный список в полном составе проголосует за роспуск Кнессета

Все шесть депутатов Объединенного арабского списка проголосуют за законопроект о роспуске Кнессета, если он будет вынесен на голосование.

Об этом официально заявили представители этого списка.

Это решение означает, что судьба голосования целиком зависит от партии РААМ. В настоящий момент продолжается заседание Совета Аш-Шура, высшей духовной инстанции "Исламского движения". По информации телеканала "Кешет", судя по всему, не будет принято решение о немедленном выходе партии из коалиции. В то же время, замораживание партнерства с коалицией останется в силе. Если таковыми будут решения то 11 мая Кнессет утвердит в предварительном чтении законопроект о роспуске парламента.