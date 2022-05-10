"Кешет": у израильских арабов набирают популярность футболки с принтами автомата M16

Активисты движения "Исраэль шели" обеспокоены тем, что футболки с принтами автомата M16 набирают популярность у арабской молодежи Израиля. По информации телеканала "Кешет-12", в нескольких торговых сетях был выпущен специальный запрет на одежду, которая, среди прочего, пугает покупателей.

Алон Авитар, лектор, исследователь и бывший советник координатора правительства на палестинских территориях, которого цитирует сайт "Мако" уверен, что таким образом арабская молодежь выражает свою поддержку вооруженной борьбе палестинцев, и это является результатом пропаганды, за которой стоит ХАМАСа". Он выразил озабоченность, что "моду" подхватили арабские подростки, которые считают, что этот символ отражает их мироощущение. Алон Авитар говорит, что сегодняшняя атмосфера в арабском секторе напоминает ему атмосферу, царившую во время второй интифады.

По информации телеканала, в "футболках с автоматами" были замечены работники нескольких крупных торговых сетей. В частности, филиала сети "Рами Леви" в Иерусалиме, отделения сети "Йохананов" в аэропорт-сити. С автоматом на футболке пришел на занятие студент одного из колледжей в центре страны. Телеканал передал, что в большинстве случаев работники переоделись после замечания начальства, те, кто отказывались это сделать, были уволены.

Активисты движения "Исраэль Шели" одними из первых объявили войну новой арабской моде, поддерживающей террор и пугающей окружающих. "Тот, кто надевает подобную футболку, должен знать, что это может стоить ему рабочего места или места учебы", - говорит Сара Хаэцни-Коэн, глава движения. Она обратилась к пользователям Facebook с просьбой фотографировать и присылать им снимки тех, кто появляется на рабочих местах в "террористических футболках".