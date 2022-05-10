Как получить профессию в сфере красоты в Израиле: курсы косметологии в Ньюмен Центре

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Во все времена женщины искали действенные способы сохранить молодость и красоту. К каким только ухищрениям не прибегали девушки в древности! Питали кожу с помощью масок из сырого мяса, принимали омолаживающие ванны из крокодилового помета, отбеливали лицо свинцом и делали ямочки на щеках инструментом, больше похожим на орудие пыток.

К счастью, подобные варварские методы омоложения остались в прошлом. Если раньше женщинам приходилось решать проблему увядания самостоятельно, то сегодня миллионы девушек обращаются к опытным специалистам.

Профессия косметолога не только перспективная и высокооплачиваемая, но еще и творческая, эстетическая. Креативные люди смогут полностью реализовать свой потенциал в этом деле и при этом увеличить количество нулей на своем банковском счету. Как художник, пишущий картину, косметолог творит красоту по-своему. Но где учат на косметолога и дают качественные знания, достойные профессионала?

Ньюмен Центр приглашает всех желающих освоить тонкости работы косметолога, нужно лишь записаться на курсы в Израиле.

Некоторые думают, чтобы стать косметологом, нужно иметь минимальное медицинское образование, но это не так. Профессия действительно смежная с медицинской деятельностью – у косметологов и врачей много общего в профессиональной сфере. Но в Ньюмен Центре студенты могут освоить курсы косметологии без медицинского образования. Образовательный центр поможет пройти путь от новичка до профессионала beauty-индустрии.

Почему стоит выбрать Ньюмен Центр

С 1991 года Ньюмен Центр помогает русскоязычным репатриантам интегрироваться в израильское общество и получить профессию. Кроме того, в нашем центре можно пройти языковые курсы и выучить не только иврит, но и английский и другие языки. Репатриация не может быть полноценной без знания иврита. Если специалист является настоящим профессионалом своего дела, но при этом знает только русский язык, то ему нечего и рассчитывать на большую клиентскую базу, ведь обслуживать он сможет только своих соотечественников. Знание иврита и английского в разы расширяет профессиональные горизонты.

Главная цель Ньюмен Центра – дать репатриантам шанс построить новую жизнь в Израиле, освоить престижную и востребованную профессию со стабильным доходом выше среднего уровня. Именно к таким профессиям относится работа косметолога, услуги этих специалистов востребованы в Израиле и пользуются повышенным спросом. Опытный квалифицированный косметолог в собственном кабинете может зарабатывать 1000 шекелей и более в день и получать бонусы от продажи препаратов. И это не сказки, а опыт выпускников Ньюмен Центра. Всего этого можно достичь, если записаться на курсы косметологии в Израиле.

Мы сотрудничаем с салонами, которые с удовольствием принимают на работу наших выпускников. Если есть желание открыть свой косметологический кабинет, Ньюмен Центр поможет справиться и с этой задачей.

Также специалисты посодействуют в разработке правильной рекламы и продвижении услуг в социальных сетях. Первый совет по раскрутке, который слышат наши студенты – это создать профаккаунт в Facebook и Instagram. Кстати, в соцсетях и на YouTube можно ознакомиться с отзывами наших довольных выпускников, которые успешно работают косметологами с сертификатами Ньюмен Центра.

Структура и длительность курса

Как выучиться на косметолога? Обучение начинается с первого шага – обращения в Ньюмен Центр. Курс начинающего косметолога состоит из пяти частей: теории, практических занятий по классической косметологии, аппаратной косметологии, профессиональной косметики и юридических аспектов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Теория

На курсе студенты изучают основы анатомии, физиологии, дерматологии и эндокринологии. Здесь учащиеся получат важные теоретические знания о строении кожи и мышечной системе лица и шеи, кожных заболеваниях и их диагностике.

Практические занятия по классической косметологии

Косметология не может быть без практики, поэтому на курсах много внимания уделяется именно практическим занятиям. Даже человек, далекий от косметологии, получит здесь базу знаний, необходимую для начала работы. Курсы косметолога-эстетиста обучат всему, что должен знать и уметь бьюти-специалист этой категории:

- УФИ и его влияние на кожу.

- Классификация фототипов.

- Пигментация кожи.

- Косметохимия и сырье. На занятиях речь идет о косметологических препаратах, применяемых в работе.

- Типы кожи и уход за ней. Жирная, сухая и комбинированная кожа требует определенного ухода. В этом пункте косметологи также узнают о работе с возрастными изменениями.

- Пиллинги. Студенты освоят косметические, ферментные, химические и механические пиллинги.

- Чистки.

- Салонные процедуры.

После обучения на курсах косметологии в Ньюмен Центре такие понятия, как дарсонваль, гальваника, ионофорез перестанут быть для студентов непонятными словами, а превратятся в косметологические техники с четким алгоритмом выполнения.

Также дополнительно ученики узнают о косметологических методах удаления волос (восковая депиляция, уход за кожей после депиляции, окрашивание бровей и ресниц).

Кстати, в ходе обучения учащиеся получат знания и о том, как общаться с клиентами, освоят азы этики и психологии. Каждый специалист, который работает с людьми, должен быть тонким психологом и уметь находить подход даже к самому привередливому клиенту.

Профессиональная косметика

Студенты узнают о том, где лучше покупать качественные профессиональные косметологические препараты. Кремы, которые продаются в суперфармах для общего пользования, не используются в профессиональной косметологии, так как в них слишком низкая концентрация сильнодействующих активных веществ. Фармакологические компании боятся навредить потребителю, поэтому большинство препаратов совершенно безвредны, но при этом малоэффективны. Наши курсы помогут понять, какая косметика действительно дает реальный результат, а не просто опустошает кошелек.

Уникальная особенность нашего курса заключается в том, что студенты получат сравнительный анализ продукции косметологических компаний.

Наши выпускники досконально разбираются, какой препарат нужно применить для решения той или иной проблемы – ведь у каждой косметологической компании есть свои "звездные" препараты, а есть "середнячки". Как сориентироваться в этом море информации начинающему косметологу без опытного преподавателя? Правильно, практически нереально! Ведь и многие опытные косметологи по привычке работают с одной и той же компанией, не вникая в плюсы и минусы ее препаратов и в многочисленные нюансы.

Преподаватели расскажут о технике продаж косметологических препаратов клиентам и юридических аспектах, необходимых для открытия собственного бизнеса. Например, нужно знать о таком важном понятии, как страхование. В Израиле каждому специалисту, который работает с людьми в сфере красоты и здоровья, желательно иметь страховку. На курсах Ньюмен Центра вы узнаете, как и где правильно и выгодно оформить полис и получить юридическую защиту.

Что касается техники продаж, то от реализации косметологических услуг и препаратов можно получать внушительные доходы. Также косметолог должен уметь правильно предлагать кремы, скрабы и массажеры.

Длительность курса

Обучающий курс косметологов длится 120 часов. Ньюмен Центра предлагает два варианта обучения: утренний (5 месяцев, с 9:00 до 14:00, один раз в неделю) и вечерний (7 месяцев, с 18:00 до 21:00, один раз в неделю). Получить профессию можно даже без отрыва от другой работы или учебы.

Наши специалисты

Курсы косметологов в Израиле ведут преподаватели с многолетним опытом, которые сами регулярно проходят обучение и повышают квалификацию. Косметология не стоит на месте – появляются новые техники, процедуры, препараты. Высококлассному специалисту необходимо постоянно развиваться, чтобы быть в теме и не прослыть консерватором в профессии. Если бы не было прогресса, то в некоторых кабинетах и сегодня бы предлагали омолодиться слизняками и утренней росой.

В Ньюмен Центре обучаются не только новички, но и косметологи с большим опытом. На наших курсах можно узнать множество новой и полезной информации. Небольшие группы численностью 8-12 человек обеспечивают индивидуальный подход и полноценный контакт с преподавателем, любой вопрос студента однозначно не останется без ответа.

Во время обучения используется профессиональная косметика, при этом Newman Center не берет деньги за материалы. Наши студенты при желании могут попробовать и себя в роли моделей и получить во время занятий полноценный косметологический сеанс бесплатно.

Мы уверены, что пройти курсы косметолога в Израиле желательно всем женщинам независимо от того, планируют ли они заниматься этим делом на профессиональном уровне. Полученные знания пригодятся в жизни, ведь каждая девушка ухаживает за своей кожей в домашних условиях. Так почему бы не делать это профессионально и с использованием качественных препаратов?

В Ньюмен Центре студенты всегда получат необходимую поддержку и ответы на вопросы, касающиеся косметологии и дальнейшего трудоустройства с полученным сертификатом. По окончанию курсов студентам выдается международный сертификат, который дает право работать практически в любом уголке Земного шара. Также Newman Center помогает с поиском работы и открытием собственного бизнеса. Тысячи выпускников Newman Centre уже работают в Израиле и других странах.

Записаться на курсы косметологии в Ньюмен Центре, а также уточнить стоимость обучения вы можете по телефону *3331, международная линия: +972-3-5603046, а также в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +972-53-221-1111.

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