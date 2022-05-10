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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 10:01

Нетаниягу приехал в суд на допрос Шломо Филбера

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Нетаниягу приехал в суд на допрос Шломо Филбера

Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу приехал в окружной суд Иерусалима, где в рамках слушаний по "делу 4000" возобновился допрос адвокатами государственного свидетеля Шломо Филбера.

10 мая Филбера будет допрашивать адвокат Нетанияну Боаз Бен-Цур.

Перед праздником Песах прокуратура завершила допрос Фильбера, занимавшего в 2015 году пост генерального директора министерства связи. Главным в его показаниях в полиции было свидетельство о встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, в ходе которой тот якобы отдал распоряжение продвигать сделку по слиянию "Безек" и YES. Прокуратура утверждает, что помощь в продвижении этой сделки является одним из проявлений "коррупционной связи" между Нетаниягу и Аловичем.

В ходе допроса представители прокуратуры потребовали объявить Фильбера "враждебным свидетелем" из-за противоречий его показаний в суде показаниям в полиции. Представитель прокуратуры заявила, что Фильбер добавляет к своим показаниям то что не звучало во время допроса в полиции. "Есть разница в показаниях, и это разница не только семантическая, но и сущностная. Свидетель добавляет детали, которые меняют картину, и мы просим суд разрешить нам подвергнуть свидетеля перекрестному допросу", - сказала Йегудит Тирош.


Суд отклонил просьбу объявить Фильбера "враждебным свидетелем".

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Суд отказался объявить Шломо Фильбера "враждебным свидетелем", однако дал прокуратуре право на его перекрестный допрос

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