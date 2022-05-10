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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 14:57

Закон об изменении даты дня Узников Сиона утверждён к первому чтению

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Депутат Алекс Кушнир

Законопроект председателя финансовой комиссии Кнессета, депутата Алекса Кушнира ("Наш дом Израиль") об изменении даты дня Узников Сиона утверждён в комиссии к первому чтению.

Депутат Кушнир заявил: "Через месяц мы отмечаем 52 годовщину операции "Свадьба". Рад сообщить, что мне удалось продвинуть законопроект на следующий этап, в надежде на то, что до 15 июня он будет утверждён в пленуме Кнессета".

"Инициированный мною законопроект призван изменить дату дня Узников Сиона на 15 июня, дату операции "Свадьба". Задача этого законопроекта – расширить знания израильтян об истории русскоязычного еврейства и об истории тех, кто был готов рискнуть своей жизнью, чтобы прорваться через "Железный занавес" бывшего СССР, для того, чтобы вернуться на историческую Родину еврейского народа, в государство Израиль. С годами меняются поколения, и история, к сожалению, начинает забываться. Одна из причин тому весьма прозаична – на данный момент дата празднования этого дня приходится на конец лета, когда вся система образования находится на каникулах. Пришло время это изменить. История русскоязычного еврейства должна быть услышана, и весь народ Израиля должен знать и помнить её. Я призываю систему образования, Армию обороны Израиля, Полицию Израиля и все остальные госучреждения страны отмечать этот день, потому что это не просто часть истории, гордости и наследия советского еврейства, это – важная веха в истории всего еврейского народа, его любви и тоски по Земле Израиля, история сионизма", – говорит Алекс Кушнир.


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