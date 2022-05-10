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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 10:23

"Дело 4000": адвокаты Нетаниягу допрашивают Шломо Фильбера

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"Дело 4000": адвокаты Нетаниягу допрашивают Шломо Фильбера

В окружном суде Иерусалима возобновился допрос государственного свидетеля по "делу 4000" Шломо Фильбера.

10 мая начался его допрос адвокатами премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В отличие от того, что было в ходе большинства заседаний, экс-премьер находится в зале.

В центре внимания остается та самая встреча, в ходе которой, как утверждает прокуратура, тогдашний премьер-министр и министр связи Биньямин Нетаниягу дал распоряжение гендиректору минсвязи Шломо Фильберу, оказать помощь компании "Безек" при слиянии с YES. "Мы покажем, что встреча была совсем не такой как вы рассказывали", - сказал адвокат Бен-Цур Шломо Фильберу.


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