"Дело 4000": адвокаты Нетаниягу допрашивают Шломо Фильбера

В окружном суде Иерусалима возобновился допрос государственного свидетеля по "делу 4000" Шломо Фильбера.

10 мая начался его допрос адвокатами премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В отличие от того, что было в ходе большинства заседаний, экс-премьер находится в зале.

В центре внимания остается та самая встреча, в ходе которой, как утверждает прокуратура, тогдашний премьер-министр и министр связи Биньямин Нетаниягу дал распоряжение гендиректору минсвязи Шломо Фильберу, оказать помощь компании "Безек" при слиянии с YES. "Мы покажем, что встреча была совсем не такой как вы рассказывали", - сказал адвокат Бен-Цур Шломо Фильберу.