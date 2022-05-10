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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 13:25

ЧП в аэропорту "Бен Гурион": пассажирам рейса в Стамбул прислали фотографии авиакатастрофы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЧП в аэропорту "Бен Гурион": пассажирам рейса в Стамбул прислали фотографии авиакатастрофы

Рейс самолета авиакомпании AnadoluJet из Тель-Авива в Стамбул был отложен после того, как по неизвестной причине на мобильные телефоны пассажиров поступили фотографии авиакатастрофы.

Это произошло в тот момент, когда самолет двигался в направлении взлетной полосы.

Пилот принял решение отменить взлет и вернул самолет к терминалу.

Сообщение передано службе безопасности аэропорта.


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