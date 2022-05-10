ЧП в аэропорту "Бен Гурион": пассажирам рейса в Стамбул прислали фотографии авиакатастрофы
Рейс самолета авиакомпании AnadoluJet из Тель-Авива в Стамбул был отложен после того, как по неизвестной причине на мобильные телефоны пассажиров поступили фотографии авиакатастрофы.
Это произошло в тот момент, когда самолет двигался в направлении взлетной полосы.
Пилот принял решение отменить взлет и вернул самолет к терминалу.
Сообщение передано службе безопасности аэропорта.
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