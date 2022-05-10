ЧП в аэропорту "Бен Гурион": пассажирам рейса в Стамбул прислали фотографии авиакатастрофы

Рейс самолета авиакомпании AnadoluJet из Тель-Авива в Стамбул был отложен после того, как по неизвестной причине на мобильные телефоны пассажиров поступили фотографии авиакатастрофы.

Это произошло в тот момент, когда самолет двигался в направлении взлетной полосы.

Пилот принял решение отменить взлет и вернул самолет к терминалу.

Сообщение передано службе безопасности аэропорта.