Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии продолжаются задержания подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревнях Кафин и Атиль, а также в городе Калькилия.

В общей сложности задержаны шестеро подозреваемых. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.

В ходе операций никто из израильтян не пострадал.

ЦАХАЛ подтверждает сообщения о столкновениях около гробницы Йосефа в Шхеме, куда ночью на автобусах прибыла группа верующих евреев. Военные были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы против жителей Шхема, бросавших в израильтян камни и другие предметы. Сведений о пострадавших среди израильтян не поступало. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что трое жителей Шхема получили ранения, десятки участников беспорядков пострадали от слезоточивого газа.

Отметим, что в марте-мае 2022 года арабскими террористами было совершено 19 терактов, жертвами которых стали 19 человек (16 израильтян, двое граждан Украины и один гражданин Молдовы).