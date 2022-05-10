Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 08:59

Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии продолжаются задержания подозреваемых в терроре

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии продолжаются задержания подозреваемых в терроре Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии продолжаются задержания подозреваемых в терроре Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии продолжаются задержания подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревнях Кафин и Атиль, а также в городе Калькилия.

В общей сложности задержаны шестеро подозреваемых. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.

В ходе операций никто из израильтян не пострадал.

ЦАХАЛ подтверждает сообщения о столкновениях около гробницы Йосефа в Шхеме, куда ночью на автобусах прибыла группа верующих евреев. Военные были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы против жителей Шхема, бросавших в израильтян камни и другие предметы. Сведений о пострадавших среди израильтян не поступало. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что трое жителей Шхема получили ранения, десятки участников беспорядков пострадали от слезоточивого газа.

Отметим, что в марте-мае 2022 года арабскими террористами было совершено 19 терактов, жертвами которых стали 19 человек (16 израильтян, двое граждан Украины и один гражданин Молдовы).


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 мая 2022
Около гробницы Йосефа в Шхеме произошли столкновения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 мая 2022
ЦАХАЛ: задержаны пособники террористов, совершивших нападения в Эльаде и Ариэле

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:40 За угрозы в адрес семьи Беннета задержана активистка "Ликуда"
10:23 "Дело 4000": адвокаты Нетаниягу допрашивают Шломо Фильбера
10:03 Как получить профессию в сфере красоты в Израиле: курсы косметологии в Ньюмен Центре
10:01 Нетаниягу приехал в суд на допрос Шломо Филбера
08:59 Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии продолжаются задержания подозреваемых в терроре
08:22 В Рамат а-Шароне прозвучит учебная сирена
06:25 Около гробницы Йосефа в Шхеме произошли столкновения
05:07 Прогноз погоды на 10 мая: среднесезонная температура, малооблачно
03:21 Пожар в Беэр-Шеве, один человек в тяжелом состоянии
03:19 На въезде в Кусейфе в результате ДТП погиб молодой мужчина
Загрузка...