Антитеррористическая операция "Щит и стрела" в секторе Газы: день второй. Хронология
В ночь на 9 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении в секторе Газы антитеррористической операции "Щит и стрела". Были ликвидированы трое лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории: Абу Хади Халиль аль-Бахитини, командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса"; Тарик Из ад-Дин, ответственный за операции "ИД" в секторе Газы, Иудее и Самарии; Джихад Ханэм, секретарь "ИД". Кроме того, в первый день операции ЦАХАЛ атаковал более десяти объектов "Исламского джихада" и группу боевиков, готовившихся к обстрелу цели на израильской территории. В общей сложности, в первый день операции в Газе были убиты 15 человек, в их числе пять боевиков и десять мирных граждан (родственников и соседей лидеров "Исламского джихада"), десятки людей получили ранения.
Власти Израиля уведомили руководство террористической организации ХАМАС в Газе, что целью операции "Щит и стрела" является исключительно "Исламский джихад". Тем самым израильское руководство дало понять, что, если ХАМАС воздержится от участия в вооруженном противостоянии на этом этапе, его лидеры и инфраструктура не станут целями для ЦАХАЛа.
Ожидалось, что в ночь на 10 мая последуют ракетные обстрелы из Газы. Однако ночь прошла спокойно.
Попытки ракетных обстрелов 10 мая начались после 11 утра. Террористы "Исламского джихада" выпустили сотни ракет. ЦАХАЛ поразил десятки целей в секторе Газы, атакуя прежде всего ракетчиков.
Операция "Щит и стрела". Хронология. День второй. 10 мая 2023 года
15:00. Армия обороны Израиля сообщает, что были атакованы минометные позиции террористической организации "Исламский джихад" в различных районах Газы. По данным ЦАХАЛа, за последний час уничтожены по меньшей мере две такие позиции.
Пресс-служба ЦАХАЛа направила в СМИ видеофайл, содержащий записи, на которых показаны моменты нанесения ударов по целям в секторе Газы 10 мая 2023 года. Речь идет о нанесении ударов по ракетным установкам в различных районах сектора Газы, которые использовались для запуска ракет по израильской территории.
Министерство здравоохранения Газы сообщает о не менее 18 убитых и 37 раненых за время проведения ЦАХАЛом операции "Щит и стрела". В частности, сообщается, что в Бейт-Лахии на севере Газы был убит некий Рами Хамдан. Телеграм-канал Abu Ali Express отмечает, что "Исламский джихад" пока не объявлял официально о начале "операции возмездия". Обычно в таких случаях "Исламский джихад" публикует специальное название для такой операции. В течение последних часов из Газы было выпущено около 150 ракет. Существенный ущерб причинен не был.
Сирены "Цева адом" были слышны в Ришон ле-Ционе и в районе Пальмахим. Также сигналы тревоги слышны в Нетивоте, Сдероте и других населенных пунктах юга страны.
14:00. Сработали сирены "Цева адом" в Холоне, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Пальмахим. Система ПРО "Железный купол" перехватила несколько ракет, летевших из сектора Газы. Одновременно были слышны сигналы тревоги в Нетивоте и других населенных пунктах юга страны.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что за последние часы не поступало сообщений о раненых в результате ракетных обстрелов из Газы. Однако было несколько сообщений о пострадавших, которые получили легкие травмы или нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока. В частности, две женщины получили легкие травмы в Ашдоде, когда спешили в бомбоубежища во время воздушной тревоги. Была оказана помощь нескольким людям в Ашдоде, Ашкелоне и Тель-Авиве для выведения из состояния нервного шока.
По предварительным оценкам, только за последний час из сектора Газы по Израилю было выпущено более 100 ракет. Террористы атакуют населенные пункты центра и юга страны. Работает система ПРО "Железный купол".
Система ПРО "Железный купол" перехватила не менее трех ракет, летевших на Пальмахим, в центре Израиля. Сирены также были слышны в Явне и Ришон ле-Ционе.
Работают сигналы "Цева адом" в населенных пунктах около границы Газы.
Во многих населенных пунктах центра страны сработала сирена "Цава адом". Были слышны взрывы. Сирены сработали в Тель-Авиве-Яффо, Рамат-Гане, Гиватаиме, Холоне и Бат-Яме. Чуть позже сигналы тревоги были в Ашкелоне, Сдерота и ряде нанеселенных пунктов около границы Газы. "Цева Адом" в Явне, Ашдоде, Нетивоте.
13:00. "Цева Адом" в Ашкелоне и в населенных пунктах на границе с Газой. "Цева Адом" в Шаар а-Негев.
ЦАХАЛ наносит удары по объектам на севере Газы.
Одна ракета или обломок ракеты упала на дом в Сдероте.
"Цева Адом" в Сдероте и других населенных пунктах на границе с Газой. "Цева Адом" в Ашкелоне.
В населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучал сигнал "Цева Адом", оповещающий о ракетных обстрелах.
Службы тыла сообщила, что можно покинуть защищенные помещения.
12:00. Возобновились ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. ЦАХАЛ продолжает наносить удары по группам ракетчиков в Газе. Управление тылом просит граждан, проживающий на незначительном удалении от границы сектора Газы, находиться в защищенных помещениях.
11:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что авиация ЦАХАЛа нанесла удар по позиции боевиков "Исламского джихада" в секторе Газы. Удар был нанесен по боевикам, которые находились у пусковой установки для запуска ракет. Ранее палестинские источники сообщали о четырех взрывах на юге секторе Газы, к востоку от Хан-Юниса. Также сообщается об одном убитом и двух раненых боевиках.
06:00. Ночью ни одного обстрела из Газы не зафиксировано. ЦАХАЛ не наносил ударов по целям в секторе.
00:00. На данный момент минздрав Газы подтверждает гибель 15 человек и ранение более 20. Число жертв может возрасти, так как некоторые раненые в тяжелом или даже критическом состоянии.
Речь идет о второй фазе антитеррористической операции после смерти одного из лидеров "Исламского джихада" Хадра Аднана, умершего после почти трехмесячной голодовки. Напомним, что 2 мая террористами из Газы был обстрелян ракетами израильский город Сдерот, расположенный в Западном Негеве, в нескольких километрах от границы с сектором. Несколько ракет попали в жилые районы и по строящемуся зданию, 12 человек получили ранения. Были обстреляны и другие приграничные районы. В ответ ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Газе (тогда были атакованы объекты террористической организации ХАМАС).
ЦАХАЛ объявил о проведении операции "Щит и стрела": уничтожены лидеры боевиков "Исламского джихада" в Газе