Антитеррористическая операция "Щит и стрела" в секторе Газы: день второй. Хронология

В ночь на 9 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении в секторе Газы антитеррористической операции "Щит и стрела". Были ликвидированы трое лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории: Абу Хади Халиль аль-Бахитини, командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса"; Тарик Из ад-Дин, ответственный за операции "ИД" в секторе Газы, Иудее и Самарии; Джихад Ханэм, секретарь "ИД". Кроме того, в первый день операции ЦАХАЛ атаковал более десяти объектов "Исламского джихада" и группу боевиков, готовившихся к обстрелу цели на израильской территории. В общей сложности, в первый день операции в Газе были убиты 15 человек, в их числе пять боевиков и десять мирных граждан (родственников и соседей лидеров "Исламского джихада"), десятки людей получили ранения.

Власти Израиля уведомили руководство террористической организации ХАМАС в Газе, что целью операции "Щит и стрела" является исключительно "Исламский джихад". Тем самым израильское руководство дало понять, что, если ХАМАС воздержится от участия в вооруженном противостоянии на этом этапе, его лидеры и инфраструктура не станут целями для ЦАХАЛа.

Ожидалось, что в ночь на 10 мая последуют ракетные обстрелы из Газы. Однако ночь прошла спокойно.

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Попытки ракетных обстрелов 10 мая начались после 11 утра. Террористы "Исламского джихада" выпустили сотни ракет. ЦАХАЛ поразил десятки целей в секторе Газы, атакуя прежде всего ракетчиков.

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Операция "Щит и стрела". Хронология. День второй. 10 мая 2023 года

15:00. Армия обороны Израиля сообщает, что были атакованы минометные позиции террористической организации "Исламский джихад" в различных районах Газы. По данным ЦАХАЛа, за последний час уничтожены по меньшей мере две такие позиции.

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Пресс-служба ЦАХАЛа направила в СМИ видеофайл, содержащий записи, на которых показаны моменты нанесения ударов по целям в секторе Газы 10 мая 2023 года. Речь идет о нанесении ударов по ракетным установкам в различных районах сектора Газы, которые использовались для запуска ракет по израильской территории.

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Министерство здравоохранения Газы сообщает о не менее 18 убитых и 37 раненых за время проведения ЦАХАЛом операции "Щит и стрела". В частности, сообщается, что в Бейт-Лахии на севере Газы был убит некий Рами Хамдан. Телеграм-канал Abu Ali Express отмечает, что "Исламский джихад" пока не объявлял официально о начале "операции возмездия". Обычно в таких случаях "Исламский джихад" публикует специальное название для такой операции. В течение последних часов из Газы было выпущено около 150 ракет. Существенный ущерб причинен не был.

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Сирены "Цева адом" были слышны в Ришон ле-Ционе и в районе Пальмахим. Также сигналы тревоги слышны в Нетивоте, Сдероте и других населенных пунктах юга страны.

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14:00. Сработали сирены "Цева адом" в Холоне, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Пальмахим. Система ПРО "Железный купол" перехватила несколько ракет, летевших из сектора Газы. Одновременно были слышны сигналы тревоги в Нетивоте и других населенных пунктах юга страны.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что за последние часы не поступало сообщений о раненых в результате ракетных обстрелов из Газы. Однако было несколько сообщений о пострадавших, которые получили легкие травмы или нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока. В частности, две женщины получили легкие травмы в Ашдоде, когда спешили в бомбоубежища во время воздушной тревоги. Была оказана помощь нескольким людям в Ашдоде, Ашкелоне и Тель-Авиве для выведения из состояния нервного шока.

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По предварительным оценкам, только за последний час из сектора Газы по Израилю было выпущено более 100 ракет. Террористы атакуют населенные пункты центра и юга страны. Работает система ПРО "Железный купол".

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Система ПРО "Железный купол" перехватила не менее трех ракет, летевших на Пальмахим, в центре Израиля. Сирены также были слышны в Явне и Ришон ле-Ционе.

Работают сигналы "Цева адом" в населенных пунктах около границы Газы.

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Во многих населенных пунктах центра страны сработала сирена "Цава адом". Были слышны взрывы. Сирены сработали в Тель-Авиве-Яффо, Рамат-Гане, Гиватаиме, Холоне и Бат-Яме. Чуть позже сигналы тревоги были в Ашкелоне, Сдерота и ряде нанеселенных пунктов около границы Газы. "Цева Адом" в Явне, Ашдоде, Нетивоте.

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13:00. "Цева Адом" в Ашкелоне и в населенных пунктах на границе с Газой. "Цева Адом" в Шаар а-Негев.

ЦАХАЛ наносит удары по объектам на севере Газы.

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Одна ракета или обломок ракеты упала на дом в Сдероте.

"Цева Адом" в Сдероте и других населенных пунктах на границе с Газой. "Цева Адом" в Ашкелоне.

В населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучал сигнал "Цева Адом", оповещающий о ракетных обстрелах.

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Службы тыла сообщила, что можно покинуть защищенные помещения.

12:00. Возобновились ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. ЦАХАЛ продолжает наносить удары по группам ракетчиков в Газе. Управление тылом просит граждан, проживающий на незначительном удалении от границы сектора Газы, находиться в защищенных помещениях.

11:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что авиация ЦАХАЛа нанесла удар по позиции боевиков "Исламского джихада" в секторе Газы. Удар был нанесен по боевикам, которые находились у пусковой установки для запуска ракет. Ранее палестинские источники сообщали о четырех взрывах на юге секторе Газы, к востоку от Хан-Юниса. Также сообщается об одном убитом и двух раненых боевиках.

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06:00. Ночью ни одного обстрела из Газы не зафиксировано. ЦАХАЛ не наносил ударов по целям в секторе.

00:00. На данный момент минздрав Газы подтверждает гибель 15 человек и ранение более 20. Число жертв может возрасти, так как некоторые раненые в тяжелом или даже критическом состоянии.

Речь идет о второй фазе антитеррористической операции после смерти одного из лидеров "Исламского джихада" Хадра Аднана, умершего после почти трехмесячной голодовки. Напомним, что 2 мая террористами из Газы был обстрелян ракетами израильский город Сдерот, расположенный в Западном Негеве, в нескольких километрах от границы с сектором. Несколько ракет попали в жилые районы и по строящемуся зданию, 12 человек получили ранения. Были обстреляны и другие приграничные районы. В ответ ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Газе (тогда были атакованы объекты террористической организации ХАМАС).