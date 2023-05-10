Вторая ночь операции "Щит и стрела" в Газе прошла без единого выстрела

В ночь на среду, 10 мая, не было зафиксировано ни одного пуска ракеты или минометного снаряда из сектора Газы. Не сообщалось и о попытках обстрелять израильскую территорию из огнестрельного оружия.

ЦАХАЛ также не наносил никаких ударов по целям в секторе Газы, хотя накануне было объявлено о начале антитеррористической операции "Щит и стрела", которая на данном этапе ограничилась серией "точечных ликвидаций" и одной атакой против боевиков "Исламского джихада" в течение первого дня.

adv_11 incontent_1

В ночь на 9 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении в секторе Газы антитеррористической операции "Щит и стрела", целью которой являются лидеры боевиков "Исламского джихада", ответственные за теракты и обстрелы израильской территории.

adv_12 m_ar_1

Одновременно было заявлено о ликвидации трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада").

ЦАХАЛ заявляет, что на начальном этапе операции, проводимой совместно с общей службой безопасности (ШАБАК), ликвидированы: Абу Хади Халиль аль-Бахитини, командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса"; Тарик Из ад-Дин, ответственный за операции "ИД" в секторе Газы, Иудее и Самарии; Джихад Ханэм, секретарь "ИД". Кроме того, ЦАХАЛ атаковал дополнительные объекты "Исламского джихада".

adv_13 incontent_2

Власти Израиля уведомили руководство террористической организации ХАМАС в Газе, что целью операции "Щит и стрела" является исключительно "Исламский джихад". Тем самым израильское руководство дало понять, что, если ХАМАС воздержится от участия в вооруженном противостоянии на этом этапе, его лидеры и инфраструктура не станут целями для ЦАХАЛа.

adv_14 m_ar_2

Сведения о ликвидированных террористах

1. Абу Хади Халиль аль-Бахитини – 44 года, житель города Газа, вступил в "Исламский джихад" в конце 90-х годов. На протяжении многих лет участвовал в террористических актах против Израиля, вербовал террористов-смертников, занимался производством взрывчатых веществ, руководил ракетными обстрелами и другой террористической деятельностью. Отвечал за действия "Бригад Аль-Кудса" в северной части сектора Газы. Фактически заменил Тайсира Джабари, ликвидированного в августе 2022 года в ходе операции "На заре", став командиром северного крыла "Бригад Аль-Кудса". Планировал новые обстрелы израильской территории в ближайшее время.

adv_15 incontent_3

2. Тарик Из ад-Дин – 49 лет, родом из Арабы (Самария). Был выслан в Газу. Осуществлял общее руководство операциями "Бригад Аль-Кудса" в Газе и планировал теракты в Иудее и Самарии.

adv_16 m_ar_3

3. Джихад Ханэм – 62 года, из Рафаха. Один из ветеранов "Исламского джихада". Считался лидером организации на юге Газы. В последнее время отвечал за координацию и перевод денег между "Исламским джихадом" и ХАМАСом. Был одним из влиятельных пропагандистов террора.

Операция "Щит и стрела". Хронология. День первый. 9 мая 2023 года

adv_17 incontent_4

24:00. На данный момент минздрав Газы подтверждает гибель 15 человек и ранение более 20. Число жертв может возрасти, так как некоторые раненые в тяжелом или даже критическом состоянии.

adv_18 m_ar_4

20:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на КПП "Мецадот" в зоне ответственности бригады "Йегуда", предпринята попытка теракта. Террористка нейтрализована. Никто из израильтян не пострадал.

19:00. В палестинских СМИ сообщается о новых ударах по целям на юге сектора, морскому порту и базе военно-морского подразделения одной из террористических группировок.

adv_19 incontent_5

18:00. Министерство здравоохранения сектора Газы опубликовало уточненные данные по погибшим. С начала операции "Щит и стрела" были убиты 15 жителей Газы, среди которых четыре женщины и четыре ребенка.

adv_20 m_ar_5

17:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля, сообщила, что силы ВВС атаковали группу боевиков противотанкового подразделения в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы. В это же время в палестинских СМИ появились сообщения о том, что ракетой, запущенной с израильского беспилотника, были убиты двое боевиков "Исламского джихада" в то время, когда они направлялись к пограничному забору для запуска ракеты "Корнет" в сторону израильского танка. Представитель "Исламского джихада" заявил телеканалу "Аль-Джазира", что ликвидированные боевики не состояли в этой организации.

15:00. Палестинский центр по правам человека уточняет обстоятельства гибели 12 человек в результате ударов ЦАХАЛа по трем жилым домам в секторе Газы. Напомним, что основными целями были: 1. Джихад Ханэм (62 года), по данным ЦАХАЛа – секретарь "Исламского джихада". 2. Халиль аль-Бахитини (Абу Хади, 44 года), по данным ЦАХАЛа – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" 3. Тарик Из ад-Дин (51 год), по данным ЦАХАЛа – ответственный за операции "Исламского джихада" в секторе Газы, Иудее и Самарии.

Удары были нанесены по домам, в которых проживали семьи этих лидеров террористов. Причем, согласно палестинским источникам, эти лидеры завтра утром собирались выехать в Египет из Газы в составе делегации руководства "Исламского джихада". Ночью они пришли в свои дома, чтобы собрать вещи и попрощаться с родственниками. Это "окно" было выбрано для нанесения ударов.

adv_21 m_ar_6

Атака была осуществлена почти одновременно, около 2 часов ночи.

Джихад Ханэм был уничтожен в результате нанесения удара по его дому, расположенному в районе Джанина города Рафах, на юге сектора Газы. На дом были сброшены три высокоточные авиабомбы GBU-39. В результате были убиты сам 62-летний Джихад Ханэм и его 62-летняя жена Уафаа Шадид Ханэм. Шесть человек, в том числе их сын, получили ранения.

Халиль аль-Бахитини был уничтожен в результате нанесения удара по его двухэтажному дому, расположенному в районе аш-Шааф в городе Газа. Также было использовано несколько авиабомб GBU-39. Были убиты: сам 44-летний Халиль аль-Бахитини, его 42-летняя жена Лайла Маджди Мустафа аль-Бахитини и их 4-летняя дочь Хаджар аль-Бахитини.

adv_22 m_ar_7

Тарик Из ад-Дин проживал в здании "Ад-Дули" на улице Аш-Шахдаа, в районе Рамаль города Газа. Его квартира располагалась на пятом этаже шестиэтажного здания. "Пентхауз" на верхнем этаже принадлежал семье доктора Джамаля Хасауна. Были использованы три бомбы GBU-39 (одна из них не взорвалась). На шестом этаже погибли 52-летний доктор Джамаль Хасаун, его 44-летняя жена Маруат и их 18-летний сын Юсуф. На пятом этаже погибли 51-летний Тарик Из ад-Дин, его 5-летний сын Али и 7-летняя дочь Майар.

Также случайной жертвой атаки стала Дания Алаа Атта Адас.

12:00. Минздрав Газы сообщил, что число убитых в результате ударов ЦАХАЛа возросло до 13. Не подтверждено другими источниками.

adv_23 m_ar_8

10:00. В связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов из Газы на фоне проведения ЦАХАЛом антитеррористической операции "Щит и стрела" открываются общественные бомбоубежища во многих городах Израиля. Уведомления об открытии таких бомбоубежищ опубликовали не только муниципалитеты Беэр-Шевы, Нетивота, Ашкелона и Ашдода, но также муниципалитеты Ришон ле-Циона, Бат-Яма, Явне, Кфар-Сабы, Раананы, Герцлии и ряда других городов.

07:30. Официальное палестинское агентство Wafa опубликовало имена 12 жителей Газы, убитых в первые часы антитеррористической операции "Щит и стрела", проводимой в секторе Газы израильскими военными.

1. Джихад Ханэм (62 года), по данным ЦАХАЛа – секретарь "Исламского джихада"

2. Уафаа Шадид Ханэм, жена Джихада Ханэма

3. Халиль аль-Бахитини (Абу Хади, 44 года), по данным ЦАХАЛа – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса"

4. Хаджар аль-Бахитини

5. Лайла Маджди Мустафа аль-Бахитини

6. Тарик Из ад-Дин (49 лет), по данным ЦАХАЛа – ответственный за операции "Исламского джихада" в секторе Газы, Иудее и Самарии

7. Али Из ад-Дин, сын Тарика

8. Майар Из ад-Дин, дочь Тарика

9. Джамаль Сабир Мухаммад Хасуан – врач, директор больницы медицинской реабилитации и специализированной хирургии "Аль-Уафаа"

10. Юсуф Хасуан, сын Джамаля

11. Маруат Салих Мухаммад Хасуан, жена Джамаля

12. Дания Алаа Атта Адас

adv_24 m_ar_9

Таким образом, среди 12 убитых пять женщин. Причастность девяти из 12 убитых к террористической деятельности не подтверждается, но многие из убитых были родственниками лидеров "Исламского джихада" и находились с ними в одном помещении.

06:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля уведомляет, что, по состоянию на 6 утра 9 мая, в секторе Газы были атакованы десять объектов по производству оружия и другие военные объекты террористической организации "Исламский джихад". Истребители и вертолеты атаковали объекты по производству оружия, в том числе цеха по производству ракет в Хан-Юнисе (на юге сектора Газы), а также объект, который использовался для производства бетонных компонентов, используемых для строительства туннелей террористов. Кроме того атакам подверглись шесть баз "Бригад Аль-Кудса" (военного крыла "Исламского джихада"), большая часть которых использовалась под склады боеприпасов и как материально-техническая инфраструктура террористической организации. На юге Газы был атакован опорный пункт боевиков "Бригад Аль-Кудса".

adv_25 m_ar_10

05:30. Министерство здравоохранения Газы объявило, что в результате ударов ЦАХАЛа ночью и рано утром 9 мая в секторе Газы были убиты не менее 12 человек, десятки получили ранения. Около 20 раненых были доставлены в больницы.

МИД Палестинской автономии утверждает, что погибли "в основном дети, женщины и безоружные гражданские лица".

05:00. Авиация ЦАХАЛа продолжила наносить удары по целям в секторе Газы, в частности были атакованы объекты на юге сектора, в районе Рафаха, сообщает агентство Safa.

adv_26 m_ar_11

04:30. Министерство здравоохранения Газы объявило, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в секторе был убит гражданин России. Представитель минздрава Палестинской автономии Ашраф аль-Кедра назвал имя убитого: Джамаль Абу Хасуан. Сосед и друг погибшего, гражданин России Муавия Якоб рассказал агентству РИА Новости, что "ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасуан, что привело к его гибели вместе с женой и с сыном". По данным агентства, в секторе Газы Абу Хасуан занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

04:00. Власти Газы объявили, что 9 мая не будет занятий в учебных заведениях. Запланированные экзамены отменены.

04:00. Компания "Ракевет Исраэль" объявила, что в связи с боевыми действиями в Газе и инструкциями Управления тылом до дальнейшего уведомления прервано железнодорожное сообщение между Нетивотом и Ашкелоном, станция Сдерот останется закрытой. Поезда будут курсировать между маршрутами в Беэр-Шевой и Нетивотом, а также – от Ашкелона на север страны.

adv_27 m_ar_12

04:00. Министерство здравоохранения Газы объявило, что в результате ночных ударов ЦАХАЛа по целям в секторе убиты не менее девяти "местных жителей", десятки получили ранения. Число убитых и раненых уточняется. Власти Газы подтверждают, что среди убитых есть "лидеры сопротивления".

03:30. ЦАХАЛ заявляет, что на начальном этапе операции, проводимой совместно с общей службой безопасности (ШАБАК), ликвидированы: Абу Хади Халиль аль-Бахитини, командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса"; Тарик Аз ад-Дин, ответственный за операции "ИД" в секторе Газы; Джихад Ханэм, секретарь "ИД". Кроме того, ЦАХАЛ атаковал дополнительные объекты "Исламского джихада".

02:40. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, пишет, что израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким целям в секторе, есть убитые и раненые. В частности, атакован дом в городе Рафах, на юге сектора Газы, а также две квартиры в городе Газа. Судя по всему, речь идет о "точечных ликвидациях". Safa также сообщает о нанесении ударов по объектам "Исламского джихада" по всей территории сектора Газы.

adv_28 m_ar_13

Согласно палестинским источникам, в Рафахе разрушен дом лидера "Бригад Аль-Кудса" Джихада Ранэма. Убит один из командиров "Бригад Аль-Кудса" Абу Хади Халиль аль-Бахтини. Нанесены удары по целям в Хан-Юнисе и Саджайе (район Газы).

02:30. Управление тылом заявило, что до 18:00 10 мая вводятся ограничения на деятельность в южных районах страны (до 40 км от границы с Газой) – как в граничащих с сектором Газы, так и в Негеве, и Лахише. На открытой местности разрешены мероприятия, на которых собираются до 10 человек, в помещениях – до 100 человек. На производствах в случае тревоги должно быть обеспечено быстрое прибытие в защищенные помещения. Отменены занятия в образовательных учреждениях. Отметим, что ограничения вводятся в период празднования Лаг ба-Омера. В других районах страны пока ограничений нет.

По распоряжению ЦАХАЛа, до дальнейшего уведомления закрыты контрольно-пропускные пункты на границе Газы – "Эрез" и "Керем-Шалом".

adv_29 m_ar_14

Перекрыты многие дороги на юге Израиля. Подробности по ссылке. Водителям рекомендовано воздерживаться от поездок в районы в зоне до 40 км от границы Газы и пользоваться навигатором Waze.

Открыты общественные бомбоубежища в Сдероте, Беэр-Шеве и других городах юга страны.

02:00. Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газы.

adv_30 m_ar_15

Речь идет о второй фазе антитеррористической операции после смерти одного из лидеров "Исламского джихада" Хадра Аднана, умершего после почти трехмесячной голодовки. Напомним, что 2 мая террористами из Газы был обстрелян ракетами израильский город Сдерот, расположенный в Западном Негеве, в нескольких километрах от границы с сектором. Несколько ракет попали в жилые районы и по строящемуся зданию, 12 человек получили ранения. Были обстреляны и другие приграничные районы. В ответ ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Газе (тогда были атакованы объекты террористической организации ХАМАС).