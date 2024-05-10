Бойцы ЦАХАЛа нашли оружие в одной из школ района Зайтун, к югу от города Газа

Силы 99-й дивизии ЦАХАЛа, действуя в районе Зайтун, к югу от города Газа, нанесли удары по террористической инфраструктуре, уничтожили нескольких террористов, атакуя на земле и с воздуха и обнаружили склад оружия.

Также в ходе одной из операций военнослужащие нашли в здании школы оружие, в том числе автоматы Калашникова, и боеприпасы.

162-я дивизия, действуя в восточных районах Рафиаха, на юге сектора Газы, уничтожает террористическую инфраструктуру: ликвидированы десятки террористов, обнаружены входы в туннели и оружие боевиков.