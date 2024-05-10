Сигналы тревоги на КПП "Керем Шалом": обстрел из Газы
время публикации: 10 мая 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 10:28
В 9:48 10 мая тревога была слышна на КПП "Керем Шалом" около границы Газы. Сообщается о ракетно-минометном обстреле.
В 9:57 была повторная тревога.
Это не первый обстрел из Газы за сегодняшнее утро.
Источники в Газе сообщают, что по израильской территории были выпущены четыре ракеты или снаряда.
ЦАХАЛ заявляет, что несколько ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол".