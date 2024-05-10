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Израиль

Сигналы тревоги на КПП "Керем Шалом": обстрел из Газы

время публикации: 10 мая 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 10:28
Тревога на КПП "Керем Шалом" около границы Газы
Flash90/Doron Horowitz

В 9:48 10 мая тревога была слышна на КПП "Керем Шалом" около границы Газы. Сообщается о ракетно-минометном обстреле.

В 9:57 была повторная тревога.

Это не первый обстрел из Газы за сегодняшнее утро.

Источники в Газе сообщают, что по израильской территории были выпущены четыре ракеты или снаряда.

ЦАХАЛ заявляет, что несколько ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

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