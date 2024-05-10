"Израильские арабы стали заложниками своих лидеров". Интервью с Наилем Зуаби

Наиль Зуаби 30 лет работал в системе просвещения, 16 лет был директором школы. Сейчас занимается разработкой и реализаций учебных программ. Соавтор книги "Араб для Израиля", в которой описывает свои взгляды на отношения с еврейским государством. Выступает в СМИ, отстаивая произраильскую позицию. Живет в деревне Нейн на севере Израиля, является представителем влиятельного рода Зуаби, чьи связи с еврейским ишувом были установлены задолго до создания государства.

После решения ООН о разделе подмандатной Палестины род Зуаби принял решение не принимать участие в вооруженном конфликте, а староста деревни Нейн лично пообещал представителям "Хаганы" предотвратить проникновение арабских банд в населенный пункт. Представители рода Зуаби проживают в Назарете и в деревнях Галилеи.

Беседовал Шауль Резник.

Для начала давайте обсудим нарративы, связанные с арабо-израильским конфликтом. Согласно религиозным постулатам, мир делится на "территорию ислама" и "территорию войны". Поскольку современный Израиль расположен на землях, ранее находившихся под мусульманским контролем, это дает повод для ведения джихада.

Ислам и "салям" (мир) – однокоренные слова. Ислам – религия, которая инкорпорировала все священные писания. Мусульманин – это тот, кто верит в Бога, святые книги, в пророков, в посланников, в День суда. Зададимся вопросом, кто они, пророки Корана? Это пророки Ветхого завета, а Бог у нас тот же. Человек не может быть мусульманином, если он не верит ветхозаветным пророкам.

Исламские ценности – толерантность, уважительное отношение к другим, готовность прислушаться к отличающимся от тебя людям. Коран уважает иудеев и христиан. Коран говорит о мире, и есть огромная разница между тем, что в нём написано, и поведением разного рода движений и группировок.

Будучи мусульманином и представителем рода, который живет на этих землях сотни лет, я верю в связь еврейского народа и Страны Израиля. Это написано в Коране. Евреи неслучайно стремились создать государство именно здесь, относясь к Земле Израиля как к своей родине и национальному дому. Мы должны понять, что два народа, арабский и еврейский, никуда не денутся, и поэтому мы должны научиться жить вместе. Я всю свою жизнь повторяю, что я – гордый араб, гордый мусульманин и гордый израильтянин. Между этими терминами нет никакого противоречия.

Тогда перейдем к следующему нарративу: "Нынешние евреи – это не сыновья Израиля, упомянутые в Коране, а пришельцы и чужаки".

Это абсурдно, не стоит даже обсуждения.

Хорошо. Рассмотрим две темы – Накба и Закон о национальном характере Израиля. Насколько они определили отношение арабского сектора к еврейскому государству?

В 1948 году была война, никто этого не отрицает. Все пострадали, и арабы, и евреи. Невозможно постоянно держаться за прошлое. Надо жить настоящим и двигаться вперед. Что касается тех или иных законов, когда я был школьным директором, в моем кабинете висела Декларация о Независимости. Там написано, что Израиль – еврейское и демократическое государство. Местным арабским политикам я постоянно напоминаю, что мы – единственные арабы Ближнего Востока, которые живут при полноценной демократии.

Я не собираюсь отсюда уезжать, мне не нужно ни иорданское, ни европейское гражданство. Я хочу быть равноправным гражданином Израиля. Я постоянно ищу мосты, которые связывали бы арабский сектор с израильским обществом.

Например, служба в армии?

Наша школа была одной из первой в арабском секторе, выпускники которой проходили альтернативную службу. Десять лет назад я несколько раз приглашал сотрудников полиции, чтобы они выступили перед учениками, продемонстрировали, что полиция – не враг арабов. Я поощрял трудоустройство представителей сектора в полиции.

Насчет армии – ко мне обращались конфиденциально, я старался помочь каждому. Среди моих собственных детей были и солдаты ЦАХАЛа, и те, кто служили в полиции, и те, кто предпочли альтернативную службу.

Вы упомянули арабских политиков. В своих колонках вы активно критикуете их деятельность, заявляя, что они занимаются глобальными проблемами вместо того, чтобы помогать соплеменникам.

Мы стали заложниками наших секторальных политических лидеров. Арабские партии занимаются чем угодно – происходящим в Газе, Сирии, Ливии. В 2010 году члены арабских партий даже посетили Каддафи и сфотографировались на память. В том же году они участвовали в пропалестинской "флотилии свободы". А вот образованием, трудоустройством и уровнем жизни израильских арабов они не занимаются. Потом они заявляют, что Нетаниягу не любит арабов. Его правительство выделило сектору 15 млрд. шекелей, это беспрецедентно.

Газа этих политиков интересует больше, чем самих жителей сектора, Палестинская автономия – больше, чем она интересует Абу Мазена. И они специально делают так, чтобы связь между арабским сектором и Израилем была как можно слабее. Чем хуже арабскому сектору, тем лучше их лидерам.

Описанные вами тенденции присутствовали всегда?

До 80-х годов наши лидеры были куда более прагматичными, потому что многие арабские движения были плотно связаны с партией МАПАЙ, нынешней "Аводой". Арабские политики ставили знак равенства между "Аводой" и государством: МАПАЙ создал эту страну, долгие годы находился у власти.

В 1974 году был создан Объединенный арабский список (не имеет отношения к нынешней партии РААМ – прим. ред.). Его представители, начиная с Сейф эль-Дина эль-Зуаби, говорили о конкретных проблемах арабских граждан и считали себя израильтянами. [Лидер партии "Балад"] Азми Бишара потом их высмеивал: "Все ваши хваленые достижения – это прокладка водопровода в очередную арабскую деревню". Да, это реальные достижения! Водопровод в 60-е – это как оптоволоконный интернет сегодня. Объединенный арабский список занимался созданием инфраструктуры, прокладкой дорог. Я был бы рад, если бы похожая партия появилась сейчас.

До конца 70-х тогдашние арабские политики были уверены, что "Авода" продолжит быть партией власти. И Израиль тоже не подготовился к ситуации, при которой левые теряют бразды правления. Со временем наши лидеры заняли пропалестинскую позицию. У партий есть многочисленные филиалы, НКО и студенческие ячейки, ассоциации беженцев и переселенцев. Бюджеты весьма значительные, конкурировать с действующими партиями непросто. Тем не менее, я очень надеюсь, что когда-нибудь возникнут новые лидеры, которые будут укреплять связь с еврейским сектором и Израилем.

Аффилированные с крупными общеизраильскими партиями, как Объединенный список 70-х?

Я не против арабских партий-спутников.

Почему бы крупным партиям не привлечь израильских арабов в свои ряды?

Это надо спросить у них самих. Я лично знаком с Биньямином Нетаниягу, бывал у него в резиденции на улице Бальфур, ездил с ним в предвыборную пору. На прошлых выборах Нетаниягу выделил мне 38-е место в списке "Ликуда", но партия получила меньшее количество мест.

Какую ключевую проблему в арабском секторе до сих пор не удалось решить правительственным органам?

Проблему жилья. В нашей культуре принято жить вблизи родственников.

Из-за взаимной поддержки и помощи друг другу.

Не только. У нас принято наследовать землю, наши предки жили на тех же участках земли уже несколько поколений: прадед, дед, и так далее. Каждый имел свое жилище. Но земли стало недостаточно, почти во всех арабских населенных пунктах не хватает участков под застройку. Отсутствуют государственные планы развития, Израиль должен создавать новые жилые районы в арабских населенных пунктах. Мы не привыкли к жизни в больших городах и многоквартирных домах.

Чем вызван высокий уровень насилия среди израильских арабов?

Насилие в арабском секторе является следствием, а корень проблемы заключается в отсутствии перспектив у молодежи. После окончания школы арабские студенты сталкиваются с неопределенностью относительно своего будущего. В нашей образовательной системе отсутствуют предармейские подготовительные программы, не хватает информации о высшем образовании и трудоустройстве. Я также считаю, что Израиль должен контролировать арабских студентов, обучающихся за границей, помогая им улучшить академические показатели и предоставляя возможность продолжить обучение в Израиле, начиная с медицинских факультетов.

Не будем также забывать о том, что с 2000 года арабские политики выражают резкую критику в адрес полиции и выступают против ее присутствия в наших населенных пунктах. Члены арабских партий организовывали демонстрации против открытия новых полицейских участков, потом торговались: "Пусть тут будет полиция, но не будет пограничных войск. Пусть будут пограничные войска, но пусть к нам не лезет ШАБАК". В результате полицейские боятся лишний раз применить силу, чтобы это не обернулось против них самих. Но ведь обеспечивать безопасность необходимо.

Предположу, что израильские арабы знают о евреях больше, чем евреи – об арабах. Какие шаги должны предпринять обе стороны для укрепления взаимоотношений?

Наша школьная система образования достаточно эффективна, но важно подчеркивать, что евреи имеют глубокие исторические связи с этой землей. Это поможет предотвратить недопонимание и неправильные представления о них как о пришельцах и оккупантах.

Евреи должны чаще встречаться с арабами. Школы и вузы должны поощрять соответствующие мероприятия. Надо преподавать не только арабский язык, но и культуру, ценности. И, конечно, не ассоциировать арабский сектор с его лидерами.

Как израильские арабы отреагировали на события, произошедшие 7 октября 2023 года?

Мы не ожидали того, что произошло в "черную субботу". Нам казалось, что возможности террористов ХАМАСа, движения, которое я в своих интервью арабским СМИ постоянно сравниваю с "Исламским государством", ограничены: точечный теракт, несколько пострадавших.

Произошедшее повергло весь сектор в шок. Действия террористов, убивавших и евреев, и арабов, противоречат Корану, самой сути ислама. Это зверство, и те, кто стоят за ним, – звери и нелюди. Они не могут считаться мусульманами. Недаром движение "Братьев-мусульман" (филиалом которого является ХАМАС – прим. ред.) было объявлено вне закона и в Египте, и в других арабских странах. Но наши секторальные политические лидеры в очередной раз не высказались по этому поводу.

Мой отец Абед – глава регионального совета Бустан аль-Мардж. Сразу после резни 7 октября он обратился к израильской общественности и пригласил к нам, на север. У нас жили эвакуированные. Я постоянно даю интервью арабским телестанциям, разоблачаю ложь о том, что Израиль якобы специально атакует гражданских лиц или не заботится о своих похищенных гражданах.

Есть ли у вас прогнозы на будущее?

Противостояние будет длительным, и нам придется заплатить за него высокую цену. Однако ХАМАС оставил нам только один выбор: быть или не быть.