ЦАХАЛ в ночь на 10 мая действовал в районах Шхема, Калькилии, Рамаллы
время публикации: 10 мая 2024 г., 06:46 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 06:49
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 мая действовали в Шхеме (в основном в Рафидии), в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), в Каландии (к югу от Рамаллы).
Происходили столкновения. Задержаны подозреваемые.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 мая.
В Аззуне израильские военные уведомили о предстоящем разрушении двух домов.
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