Сегодня в Израиле очень жарко: рекомендации медиков и запреты пожарных

В пятницу, 10 мая, температура значительно выше среднесезонной во всех регионах страны – в прибрежных и внутренних, в горных и в долинах на востоке. Сухо, пустынный ветер (шарав).

Температура в Иерусалиме днем поднялась до 33 градусов, в Тель-Авиве – до 34, в Хайфе – до 34, в Эйлате – до 40, в Беэр-Шеве – до 40, на побережье Мертвого моря – до 38, в Иорданской долине – до 40, на берегу озера Кинерет – до 41, на Голанских высотах – до 36.

Пожарная служба и Управление природы и парков запрещают разжигать костры на открытой местности. Силы пожарной службы находятся в состоянии повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров.

Сегодня возник сильный лесной пожар возле иерусалимского района Рамот. Задействована противопожарная авиация.

Пожарная служба ранее выпустила запрет на разжигание костров. В связи с засушливой и ветреной погодой запрещено разведение огня в парках и лесах, а также на открытой местности. За нарушение запрета предусмотрено тюремное заключение сроком до шести месяцев, а также штраф в размере 75 тысяч шекелей.

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

Ожидается, что вечером жара спадет, влажность повысится, местами пройдут дожди.