Подросток задержан за нападение на контролера компании "Дан"

В мировой суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против 18-летнего жителя Бат-Яма, который напал на контролера автобусной компании "Дан" после того, как тот обнаружил, что юноша не заплатил за проезд.

Инцидент произошел, когда контролер вошел в автобус и попросил юношу предъявить билет. Пассажир, ехавший "зайчем", отказался покинуть автобус.

После перепалки контролер вышел из автобуса, но через полчаса вновь обнаружил нарушителя в салоне 172-го маршрута. Контролер опять попросил подростка предъявить удостоверение личности для штрафа, однако в ответ, согласно обвинительному заключению, обвиняемый напал на мужчину, повалил его на пол и наступил на него.

В результате нападения контролеру были нанесены телесные повереждения, ему потребовалась медицинская помощь. Задержанному вменяется нападение на должностное лицо.