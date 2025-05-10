Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 10 мая, температура немного понизится, но будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. Туман в Изреэльской долине.

В Иерусалиме – 22-30 градусов, в Тель-Авиве – 19-27, в Хайфе – 21-26, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 18-32, в Мицпе-Рамоне – 23-34, на побережье Мертвого моря – 28-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-26, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-36, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В воскресенье температура повысится, будет очень жарко и сухо на всей территории страны. В понедельник жара немного спадет. Во вторник – вновь повышение температуры.